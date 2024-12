Tradicional regata Sydney-Hobart registra 2 mortes no 1º dia da edição de 2024

Dois participantes da regata Sydney-Hobart morreram após acidentes em seus barcos, de acordo com a organização do evento. O australiano Roy Quaden, de 55 anos, era membro da tripulação do Flying Fish Arctos e teria sido atingido pela explosão do barco durante a noite. Nick Smith, de 65 anos e também australiano, era da tripulação do Bowline. Era a sua quinta participação na regata.

A regata Sydney-Hobart teve sua primeira edição em 1945 e começa todos os anos no dia 26 de dezembro. São 630 milhas náuticas (1.166 quilômetros) de Sydney até a cidade mais populosa da ilha da Tasmânia. Dos 104 barcos que iniciaram a prova na atual edição, 21 já abandonaram o evento.

"A prova de Sydney a Hobart é uma tradição australiana e é doloroso que duas vidas tenham sido perdidas no que deveria ser um momento de alegria. Enviamos o nosso amor e as mais profundas condolências às suas famílias, amigos e entes queridos", afirmou o primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, nas redes sociais.

De acordo com os primeiros relatos, Smith foi atingido por uma peça do barco. "Infelizmente ele bateu a cabeça e foi isso que o matou", disse David Jacobs, da organização da prova. Outro tripulante do Bowline ficou ferido e quebrou o ombro. Tripulante do barco Porco Rosso, Luke Watkins caiu no mar pouco depois das 3h, e as equipes de resgate o encontraram a cerca de 2,2 quilômetros do navio.

"Todos estão arrasados com esses acidentes que ocorreram em condições difíceis de navegação devido aos ventos fortes. Queremos sempre melhorar ao máximo a segurança e faremos uma investigação", afirmou Jacobs, que a regata não será paralisada. "Temos uma estrutura bastante complexa para ajudar na segurança."

Em 1998, a Sydney-Hobart registrou seis mortos, 55 pessoas tiveram que ser resgatadas em condições extremas em uma das mais impressionantes operações da história da modalidade, e quase metade da frota virou. Dos 115 navios que largaram em Sydney, apenas 44 conseguiram chegar a Hobart.