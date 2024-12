Vini Jr. é único brasileiro na seleção de 2024 da federação de história e estatística

Vencedor do prêmio Fifa The Best, o atacante Vini Jr. foi o único jogador brasileiro a figurar na seleção de 2024 da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O brasileiro foi preterido no Bola de Ouro, quando viu o espanhol Rodri ficar com o prêmio, mas encerra o ano com os títulos da Copa Intercontinental, da Supercopa da Espanha, do Campeonato Espanhol, da Liga dos Campeões e da Supercopa da Uefa.

Multicampeão no ano, o Real Madrid é o time com mais representantes na seleção da IFFHS, com 5 atletas, seguido por Manchester City, tetracampeão do Inglês, com 3. Aston Villa, Bayern de Munique e Barcelona contam um jogador cada um.

A IFFHS montou um time no esquema 4-3-3. O goleiro do time é o argentino

Emiliano Martinez (Aston Villa). A defesa é formada pelo espanhol Dani Carvajal Real Madrid, o português Ruben Dias (Manchester City), o alemão Antonio Rudiger (Real Madrid) e o canadense Alphonso Davies (Bayern de Munique).

No meio-campo, aparecem Rodri (Manchester City), o inglês Jude Bellingham (Real Madrid) e alemão Toni Kroos (Real Madrid), que se aposentou após a Euro. O trio de ataque conta com adolescente espanhol Lamine Yamal (Barcelona), o norueguês Erling Haaland (Manchester City) e Vini Jr (Real Madrid).

Em relação à seleção da Fifa, há apenas uma mudança. Davies entra no lugar do francês Wlliam Saliba, do Arsenal, na lateral-esquerda.