'Vaquinha' do Corinthians perde força e 'empaca' em menos de 5% do objetivo

Após um início para lá de animador, a campanha de doação da Gaviões da Fiel para ajudar o Corinthians a quitar a Neo Química Arena perdeu força nas últimas semanas e, agora, parece estar longe alcançar a meta de R$ 700 milhões, valor devido pelo clube à Caixa Econômica Federal pela construção do estádio em Itaquera. Com um mês de campanha, foram arrecadados aproximadamente R$ 33,6 milhões, equivalente a 4,8% do total.

A "vaquinha" está no ar desde 27 de novembro e a ideia é que fique ativa para receber doações até maio de 2025. A média diária de contribuições está estimada em R$ 1,12 milhão por dia. A quantia mínima para quem quiser entrar na campanha é R$ 10.

O ranking de doações é liderado pela Fatal Model, empresa de acompanhantes que se ofereceu para ajudar o Corinthians a contratar o francês Paul Pogba, que doou R$ 200 mil. O segundo lugar está com a BPC Promoção e Eventos, responsável por organizar as festas da Gaviões, com cerca de R$ 100 mil, seguido pelos membros do canal de YouTube "Povo Escolhido", do influenciador Cacá Catalão, que já reuniu R$ 60 mil.

Entre os nomes famosos que doaram à campanha estão o apresentador Serginho Groisman, o goleiro Cássio, ídolo do Corinthians e atualmente no Cruzeiro, o ex-jogador Emerson Sheik, o diretor jurídico-financeiro Pedro Silveira, e o deputado Milton Leite, presidente da Câmara de SP.

A Gaviões ainda tem a esperança de alavancar a campanha em 2025. Como forma de atrair e divulgar o projeto, a organizada angariou personalidades corintianas como embaixadores. A lista tem nomes do futebol com história no clube, caso do atacante Ángel Romero e da lateral Thamires, dos atuais elencos masculino e feminino, respectivamente, e ídolos do passado, caso de Neto e Basílio. Também são embaixadores nomes da TV e da música, a exemplo de Alessandra Negrini, Badauí, Mc Hariel, Rappin' Hood e Sabrina Sato.

Caso a meta não seja alcançada, o valor será utilizado para renegociar ao amortizar a pendência com a Caixa. As doações ocorrem por meio de PIX e vão para uma conta específica do próprio banco. O montante só poderá ser movimentado após o encerramento da campanha. Trata-se de uma conta escrow, ferramenta bancária que funciona como garantia em acordos comerciais. Em nenhum momento o dinheiro arrecadado passará pelos cofres do Corinthians, que tem um passivo de aproximadamente R$ 2,3 bilhões, ou por contas ligadas à torcida organizada.

Qualquer pessoa pode doar qualquer valor a partir de R$ 10, e quantas vezes quiser. Para fazer a doação, é preciso realizar um cadastro no site (www.doearenacorinthians.com.br), fornecendo dados como nome completo, CPF ou CNPJ, número de celular, e-mail e endereço. O pagamento é feito apenas por Pix, a partir da geração de um QR code.

Todas as pessoas que colaborarem vão receber um certificado de doação do clube. Quem ajudar com R$ 100 ou mais terá o nome exibido em um mural que vai ficar exposto na Neo Química Arena. Por meio do site da campanha, os torcedores podem acompanhar o volume de doações em tempo real.