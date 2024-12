Fabinho Soldado admite conversa entre Depay e Pogba, mas descarta negociação com o Corinthians

O executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado, assegurou que o clube paulista não está em negociações para contratar o francês Paul Pogba. O nome do atleta tem sido especulado na equipe alvinegra nas últimas semanas. No último sábado, o atacante Memphis Depay publicou nas redes sociais uma foto na qual conversava pelo celular com Paul Pogba. Na imagem, também estava o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira.

A publicação deixou torcedores corintianos empolgados. Nesta sexta-feira, Fabinho Soldado admitiu que ocorreu a conversa entre os jogadores e que o Corinthians foi citado. Porém, o executivo de futebol garantiu que o clube alvinegro não negocia com o francês.

"É um atleta que tem um relacionamento com o Memphis. São amigos. Certamente o Memphis tem falado bastante do Corinthians para ele. É isso que tem nesse momento. Sabemos que é um grande jogador, mas precisamos tratar com muita responsabilidade. Não tem nada conversado. Existiu, sim, esse contato do Memphis, que falou do Corinthians e da felicidade de estar jogando no clube. Sobre estrutura do CT, do futebol brasileiro, da nossa Arena, que é espetacular tanto para o público quanto pelo gramado", disse Fabinho ao canal TNT Sports.

"São especulações. Claro que o torcedor se empolga, fica esperançoso. Nesse momento não há nenhuma conversa com relação a isso. É claro que, no futuro, não só para esse atleta, mas também para todos os outros, o Corinthians estará sempre atento às oportunidades", declarou.

Fabinho afirmou que a prioridade do Corinthians nesta janela é manter o elenco que encerrou a temporada 2024. O clube paulista, por exemplo, acertou as renovações de Romero e Carillo. "Reforço que nossa prioridade é a manutenção do elenco. Alguns contratos que estão sendo renovados, outros ampliados, para que a comissão técnica encontre no dia 7 de janeiro uma equipe pronta e preparada na reapresentação", afirmou.