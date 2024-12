Artur Jorge está muito perto de trocar o Botafogo por clube do Catar, diz jornal português

A novela entre Botafogo e Artur Jorge está próxima do fim. De acordo com o jornal português "A Bola", o treinador está perto de um acerto com o Al Rayyan, do Catar e o anúncio pode ser feito em breve. Segundo o periódico, as conversas entre o técnico e o novo clube estão avançadas, dependendo apenas do acerto entre o Al Rayyan e o time do Rio de Janeiro.

As informações dão conta de que o clube do Catar está disposto a pagar a multa rescisória que gira em torno de 2 milhões de euros (R$ 12,8 milhões). Uma vez que o valor seja pago ao Botafogo, a tendência é que o Al Rayyan continue a definir os detalhes de um provável contrato diretamente com Artur Jorge.

O contrato do treinador seria por dois anos e meio, e o salário oferecido também estaria incentivando o profissional a mudar de ares. Este ponto, inclusive, é indicado como um dos principais fatores para a possível saída do treinador português do clube carioca.

Desde as conquistas da Libertadores e do Campeonato Brasileiro, Artur Jorge tem dado entrevistas em que não garante a permanência no Botafogo para 2025. O clube chegou a emitir um comunicado confirmando que o treinador segue para a próxima temporada, na tentativa de minimizar as especulações, e iniciar o planejamento para o próximo ano.

Apesar disso, Artur Jorge não deu garantias de que seguiria no clube e seu nome continuou a ser vinculado a outras equipes de ponta. Desde a eliminação na Copa Intercontinental para o Pachuca, a principal preocupação da diretoria tem sido evitar um desmanche no elenco.

Nesta semana, o goleiro Gatito Fernández deixou o clube e definiu a sua volta ao futebol paraguaio (vai defender o Cerro Perteño). O Botafogo perdeu ainda o argentino Thiago Almada e o zagueiro Adryelson, que arrumaram as malas para o Lyon, equipe francesa também gerida pelo empresário John Textor. O volante Tchê Tchê não teve o contrato renovado e o lateral Rafael se aposentou dos gramados.