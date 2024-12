Barcelona sela acordo de 100 milhões de euros para inscrever Dani Olmo e Pau Victor no Espanhol

O Barcelona vai poder continuar contando com o futebol de Dani Olmo e Pau Victor a partir de janeiro no Campeonato Espanhol. Isso porque Joan Laporta, presidente do clube, vendeu a exploração dos camarotes VIP do Camp Nou para obter a quantia de 100 milhões de euros (aproximadamente R$ 646 milhões) para inscrever os dois atletas na LaLiga.

De acordo com o jornal Marca, o negócio foi fechado com diferentes empresas árabes. Após se empenhar por vários dias em conversas com empresários do Oriente Médio, o dirigente conseguiu fechar a transação. O que falta agora é o Barcelona receber o valor total para efetuar a inscrição dos dois atletas para o restante da temporada 2025.

O próximo passo é enviar a documentação final para a entidade que organiza o Campeonato Espanhol e acompanhar os trâmites de aprovação. O cuidado do clube catalão é que tudo seja feito dentro da Regra 1:1, que determina a quantidade máxima que uma agremiação pode gastar para contar com jogadores (incluindo o treinador) em seu elenco principal.

O Barcelona tem uma audiência marcada para esta segunda-feira no Tribunal de Primeira Instância para garantir a inscrição de Dani Olmo e Pau Victor. O clube teve uma medida cautelar negada pela Justiça espanhola após pedir que a inscrição dos dois jogadores, liberada até 31 de dezembro deste ano, fosse autorizada até o fim de 2025.

Agora, Laporta espera regularizar a situação na segunda-feira. Em baixa no Campeonato Espanhol, o Barcelona deixou escapar a liderança após a derrota para o Atlético de Madrid. O clube catalão atualmente ocupa o terceiro lugar (38) e tenta a reabilitação no torneio a partir de janeiro.