Atalanta arranca empate com a Lazio no fim e garante liderança do Italiano

A Atalanta levou um susto neste sábado, mas sustentou a liderança do Campeonato Italiano ao arrancar o empate com a Lazio, por 1 a 1. O gol decisivo veio apenas aos 42 minutos do segundo tempo, suficiente para derrubar da ponta a Inter de Milão, que liderou a tabela por poucos minutos nesta tarde.

O empate fora de casa encerrou a série de 11 vitórias consecutivas da Atalanta, que segue invicta nos últimos 13 jogos no Italiano. A equipe, contudo, voltou para a ponta, que havia sido perdida por poucos minutos desde a vitória da Inter de Milão sobre o Cagliari por 3 a 0, também neste sábado.

A Atalanta soma 41 pontos, contra 40 da equipe de Milão. No entanto, tem um jogo a mais na tabela. A Lazio, por sua vez, ocupa o quarto lugar da tabela, com 35, atrás também do Napoli, terceiro colocado, com 38.

Favorita e em momento mais favorável, a Atalanta foi surpreendida pelo forte ritmo imposto pela Lazio nos primeiros minutos de jogo. O time da casa acuou a equipe que vinha liderando a tabela e praticamente não correu riscos até os 25 minutos do primeiro tempo. Além disso, criou as melhores oportunidades. Aos 10, 10, Guendouzi acertou a trave.

A pressão só aliviou na metade da etapa, quando a Atalanta parecia neutralizar aos poucos a alta intensidade da Lazio. Apenas parecia. Aos 26, a equipe romana colocou no placar a superioridade em campo. Dele-Bashiru recebeu lançamento em profundidade e não hesitou ao bater na saída do goleiro Marco Carnesecchi.

O gol esquentou ainda mais o confronto, no qual a Atalanta parecia se segurar na defesa na tentativa de se poupar, prevendo uma reação no segundo tempo. O jogo, contudo, pouco mudou nos primeiros minutos da etapa final, a exceção de uma tentativa desperdiçada pelo colombiano Cuadrado.

Logo a partida apresentava um panorama invertido em relação ao primeiro tempo. Enquanto a Lazio se segurava na defesa, a Atalanta cercava a área dos donos da casa em busca do momento certo para o dar o bote.

O lance decisivo veio aos 42 minutos do segundo tempo. Zaniolo pegou a defesa da Lazio de surpresa ao acertar lindo passe para Lookman, livre na área pela esquerda. Ele cruzou para Brescianini, sem qualquer marcação na pequena área, apenas completar para as redes, assegurando o empate.