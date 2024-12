Novo diretor de futebol do Fla desembarca no Rio após encontro com Filipe Luís na Europa

O novo diretor de futebol do Flamengo desembarcou no Rio de Janeiro neste sábado. O português José Boto chegou ao Brasil para conhecer a estrutura do clube carioca após ter um encontro com o técnico Filipe Luís na Europa, durante a semana. Com a chegada do diretor, o clube deve anunciar nos próximos dias as primeiras contratações para a temporada 2025.

"Primeiro, é uma responsabilidade muito grande, um orgulho muito grande. A expectativa no Flamengo é sempre ganhar. Em qualquer competição, vamos para ganhar. Quero agradecer ao presidente e ao Filipe Luís também", disse Boto em entrevista à FlaTV, do próprio clube, neste sábado.

Boto disse que iniciou seu trabalho ainda na Europa após se reunir com o treinador da equipe. "Eu estava no norte de Portugal, combinei de encontrá-lo (Filipe Luís). Foi excelente, ele tem ideias muitas modernas. Pelos anos em que ele esteve na Europa, nós temos ideias muito parecidas, foi ótimo", comentou.

Boto também fez elogios ao atual elenco rubro-negro. "O elenco é excelente. A expectativa é sempre poder puxar mais por eles. Penso que este elenco ainda tem mais alguma coisa a dar. E é para isso que vamos trabalhar, para dar alegria à Nação", declarou.

Do aeroporto, o português se dirigiu diretamente ao estádio do Maracanã, onde esteve no camarote para acompanhar o Jogo das Estrelas, organizado pelo ídolo rubro-negro Zico. Boto estava no Osijek, da Croácia, e será apresentado oficialmente em entrevista coletiva na segunda-feira, dia 30.