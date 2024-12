Brasil perde para Alemanha por 3 a 0 e se despede da United Cup sem conquistar nenhuma vitória

O Brasil encerrou a sua participação na United Cup na madrugada deste domingo, em Perth, na Austrália, ao ser derrotado por 3 a 0 para a Alemanha. O resultado veio com revés nos dois jogos de simples e no confronto de duplas mistas. Primeira a entrar em quadra, Bia Haddad Maia foi derrotada por Laura Siegemund por 2 sets a 1. No masculino, Thiago Monteiro caiu diante de Alexander Zverev em dois sets diretos. Por fim, Carol Meligeni e Rafael Matos amargaram um 2 a 0 diante de Laura Siegemund e Tim Puetz.

O desempenho repetiu o placar negativo diante da China na última sexta-feira. Na classificação, o Brasil figura como último colocado. Em seis partidas, o time nacional não venceu nenhum duelo.

Diante deste cenário, a Alemanha vai decidir o primeiro lugar do Grupo E com a China. O perdedor herda a vice-liderança da chave e vai torcer para terminar esta fase como um dos melhores segundos colocados para avançar às quartas de final.

Na primeira rodada da competição, disputada na última sexta-feira, a equipe nacional já havia sido batida pela China, quando perdeu todos os três confrontos (os dois jogos de simples e também a partida de duplas mistas).

Bia, atual 17ª do ranking, foi a primeira a entrar em ação e fez um duelo equilibrado com Laura Siegemund (80ª). Após perder o primeiro set por 6/3, a paulistana fez uma segunda parcial irrepreensível e aplicou um 6/1 empatando o confronto.

No terceiro set, no entanto, a alemã de 36 anos se recuperou em quadra, soube controlar o ímpeto da brasileira e definiu a vitória com um 6/4.

O revés brasileiro logo em seu primeiro jogo botou pressão em cima de Thiago Monteiro, número 109 do mundo, que não resistiu ao bom jogo de Alexander Zverev e acabou derrotado por 2 sets a 0, com um duplo 6/4 em 1h17.

Na primeira parcial, o cearense teve o serviço quebrado logo no primeiro game. O equilíbrio se manteve até o vice-líder do ranking da ATP abrir vantagem de 4 a 2. A partir daí, o alemão administrou o duelo e abriu 1 a 0 sem maiores dificuldades.

No segundo set o roteiro se repetiu e Monteiro voltou a ter o serviço quebrado logo de cara. O brasileiro teve problemas com o saque potente do seu rival, não conseguiu reagir e voltou a ser superado novamente por 6/4.

Por fim, nas duplas mistas, o Brasil até que brigou para buscar ao menos um triunfo em quadras australianas, mas a Alemanha emplacou seu terceiro resultado positivo com vitória de 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10/8) e 6/4.

O primeiro set foi bastante equilibrado. A dupla brasileira contou com 13 break-points contra sete dos rivais, mas converteram apenas três. A falta de tranquilidade para definir a parcial pesou e os alemães se aproveitaram para sair na frente.

Na volta, o Brasil chegou a abrir 2 a 0, mas o empate em games veio na sequência. O duelo foi interrompido pela chuva para secagem da quadra e, no decorrer do confronto, o Brasil voltou a falhar em chance tripla de quebrar o serviço. Os alemães , então, se aproveitaram da situação para encaixar seus golpes, fechar o set em 6/4 e selar a vitória por 2 sets a 0.