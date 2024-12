Guardiola joga a toalha e diz que Manchester City está fora da briga pelo título inglês

Pep Guardiola jogou a toalha neste domingo. Apesar da vitória do Manchester City sobre o Leicester por 2 a 0, o treinador afirmou que sua equipe não está mais na briga pelo título do Campeonato Inglês. O time de Guardiola é o atual tetracampeão inglês e começou a temporada como favorito para buscar o penta.

"Estamos longe de ganhar o Campeonato Inglês. Aceitamos que já não há chance disso acontecer, mas temos outras coisas pelas quais lutar", declarou o experiente treinador espanhol, que alcançou a marca de 500 jogos no comando do City neste domingo.

Em vez de celebrar a vitória, o técnico disse que o resultado trouxe "alívio" para o time, pressionado por viver rara crise técnica nos últimos anos. "Sinto apenas alívio, essa é a palavra para expressar como todos nós nos sentimos. Não foi o desempenho ideal, mas espero que as vitórias melhorem nosso humor. ... Espero que no ano novo possamos nos recuperar deste momento ruim."

O triunfo encerrou uma sequência de cinco jogos sem vitórias em todas as competições da temporada. Foi ainda apenas a segunda vitória em 14 partidas do City, no que é considerada a pior sequência de Guardiola à frente da equipe de Manchester.

O tetracampeão inglês soma 31 pontos, 14 atrás do líder Liverpool, que tem um jogo a menos que o rival na tabela. Apesar da sequência ruim, o City figura na quinta colocação, na beira da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.