Gabi Portilho, ex-Corinthians, assina contrato com equipe dos Estados Unidos da MLS

O Gotham FC, time de Nova Jersey, Estados Unidos, anunciou, nesta segunda-feira, a contratação da atacante brasileira Gabi Portilho, ex-Corinthians. Um dos destaques da seleção brasileira na campanha da medalha de prata na Olimpíada de Paris-2024, a atleta assinou contrato de duas temporadas com a equipe da Major League Soccer (MLS).

"O Gotham FC assinou com a atacante brasileira indicada à Bola de Ouro Feminina de 2024, Gabi Portilho, um contrato até 2026, com opção para 2027, ocupando uma vaga no elenco internacional", publicou o time em suas redes sociais.

"Olá fãs do Gotham. Aqui é Gabi Portiho e eu estou muito animada para me juntar à equipe em 2025. Que seja um ano muito especial! Let's go, Gotham! (Vamos lá, Gotham!)", disse a jogadora em um vídeo.

Gabi, de 29 anos, começou a carreira em 2011, atuando pelo Fut Art e Fluminense-DF, ambos do Distrito Federal. Depois defendeu Olympia, Jaraguá, Joinville e Muller, equipes catarinenses.

Na sequência, a jogadora foi vice-campeã brasileira pelo Kindermann e pelo São José. Jogou também no São José, Osasco e 3B Amazônia. Entre 2015 e 2017, foi atleta do Madrid CFF, da Espanha. No Corinthians, Gabi acumulou 15 troféus em cinco temporadas.