Newcastle vence, assume 5º lugar no Inglês e aumenta a crise do Manchester United

Com um gol do brasileiro Joelinton, o Newcastle derrotou, fira de casa, nesta segunda-feira, o Manchester United, por 2 a 0, e assumiu o quinto lugar no Campeonato Inglês. Com o resultado, o Newcastle chegou aos 32 pontos, enquanto o United aumentou sua crise, ao permanecer com 22, em 14º.

O jogo, válido pela 19ª rodada, mal havia começado e a zaga do Manchester United já cometia uma grave falha de posicionamento. O atacante Isak aproveitou para, de cabeça,, fazer o seu 12º gol no campeonato, aos quatro minutos.

A desvantagem deixou o United atordoado e o Newcastle aproveitou para ampliar a vantagem com um gol do brasileiro de Joelinton, aos 19 minutos.

Apesar da boa vantagem, o Newcastle permaneceu melhor. O United só foi levar perigo nos minutos finais da primeira etapa com dois chutes de Casemiro.

No segundo tempo, o United até tentou se recuperar na partida, mas não teve forças para pressionar o Newcastle, que se contentou em jogar no erro do adversário e garantir a importante vitória.

EMPATE

Aston Villa e Brighton empataram por 2 a 2 e mantiveram suas posições na tabela de classificação. O Aston Villa, que chegou a virar o placar e estar vencendo por 2 a 1, soma 29 pontos, na nona posição, enquanto o Brighton, com 27, é o décimo.