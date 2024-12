Luiz Henrique supera Messi e é eleito Rei da América; Gabi Zanotti leva no feminino

A previsão de Luiz Henrique se concretizou nesta terça-feira ao ser eleito o Rei da América em votação realizada anualmente pelo jornal uruguaio 'El País'. O atacante do Botafogo recebeu 128 votos, totalizando 52%, superando seus próprios companheiros de equipe, Jefferson Savarino (28) e Thiago Almada (15), além de Lionel Messi (14), do Inter Miami.

Luiz Henrique esperava a premiação para fazer jus à sua tatuagem na panturrilha da perna direita. No local, o jogador desenhou a taça da Libertadores, com a frase: 'Rei da América'. Ele já havia sido eleito o craque da competição continental, vencida pelo Botafogo com uma vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.

Foram escolhidos também a seleção do continente, com sete jogadores do Botafogo, além do técnico Artur Jorge. Estão presentes na lista: o goleiro John, o lateral Alex Telles, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Marlon Freitas, além dos atacantes Almada, Savarino e do próprio Luiz Henrique.

Os demais jogadores presentes na seleção são: o lateral Martirena, do Racing-ARG, o zagueiro Battaglia, do Atlético-MG, e os meias Quintero, do Racing, e Léo Fernandez, do Peñarol-URU e da seleção do Uruguai.

Eleito melhor técnico da América, Artur Jorge recebeu 118 votos, muito à frente do segundo colocado, Gustavo Costas, do Racing, com 31. Treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni teve 28, contra 18 de Diego Aguirre, do Peñarol, e 17 de Gustavo Alfaro, do Paraguai.

Entre as mulheres, Gabi Zanotti, campeã da Libertadores pelo Corinthians, foi eleita a 'Rainha da América'. As três mais votadas, inclusive, são jogadoras da equipe paulista. Ela recebeu 52 votos, Gabi Portilho foi lembrada por 21 jogadores, enquanto Vic Albuquerque teve 18 votos. Já Marta, do Orlando Pride, ficou com 12 menções.

Confira os mais votados para o prêmio Rei da América:

Luiz Henrique (Botafogo) - 128

Jefferson Savarino (Botafogo) - 28

Juanfer Quintero (Racing) - 17

Thiago Almada (Botafogo) - 15

Léo Fernandez (Peñarol) - 14

Lionel Messi (Inter Miami) - 14

As mais votadas para a Rainha da América:

Gabi Zanotti (Corinthians) - 52

Gabi Portilho (Corinthians) - 21

Vic Albuquerque (Corinthians) - 18

Marta (Orlando Pride) - 12

Nayely Bolaños (Cuenca) - 5

Lorena (Grêmio) - 5

Priscila (Internacional) - 5

Veja a seleção completa:

Goleiro: John (Botafogo)

Laterais: Alex Telles (Botafogo) e Martirena (Racing)

Zagueiros: Barboza (Botafogo) e Battaglia (Atlético-MG)

Meias: Marlon Freitas (Botafogo), Quintero (Racing) e Léo Fernandez (Peñarol)

Atacantes: Almada (Botafogo), Savarino (Botafogo) e Luiz Henrique (Botafogo)