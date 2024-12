Mirassol encaminha a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, ex-Grêmio

O Mirassol está próximo de anunciar oficialmente a contratação do lateral-esquerdo Reinaldo, livre no mercado após deixar o Grêmio. Fora dos planos do clube gaúcho, o atleta de 35 anos disputará o Brasileirão de 2025 com os paulistas. A informação foi divulgada inicialmente pelo portal "GE".

Desde 2023 vestindo as cores do Grêmio, Reinaldo conviveu com altos e baixos no Rio Grande do Sul. Apesar de ter números relevantes para um defensor, com nove gols em 95 jogos, não era considerado unanimidade entre os torcedores. Mesmo assim, foi peça importante e conquistou o status de homem de confiança do técnico Renato Gaúcho, sendo titular durante a maior parte da sua passagem e bicampeão gaúcho.

Reinaldo ganhou destaque no futebol brasileiro vestindo as cores da Ponte Preta, emprestado pelo São Paulo, em 2016. Na ocasião, foi um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro e chamou atenção de outras equipes. No ano seguinte, atuou pela Chapecoense, onde também teve boas participações que o credenciaram a retornar ao São Paulo. Ficou no clube até o final de 2022. Campeão paulista em 2021, disputou 375 jogos pelo clube do Morumbi e marcou 32 gols.

Com Eduardo Barroca no comando e Paulinho na função de coordenador de futebol, o Mirassol se prepara para disputar pela primeira vez a Série A do Brasileirão. A diretoria já acertou a permanência de alguns nomes que foram importantes ao longo da temporada de 2024. Os goleiros Alex Muralha e Sidnei, os laterais Zeca e Lucas Ramon, o zagueiro Luiz Otávio, o volante Neto Moura, os meias Chico Kim, Danielzinho e Gabriel, e os atacantes Iury Castilho, Léo Gamalho, Negueba, João Pedro e Cristian, seguem no elenco para o ano que vem.

A estreia do Mirassol no Campeonato Paulista da próxima temporada acontecerá no dia 15 de janeiro, contra o Santos, na Vila Belmiro.