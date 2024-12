Gabriel Menino se despede do Palmeiras: 'Vivi meu sonho'

O última dia do ano foi marcado por uma chegada e uma despedida no Palmeiras. O clube anunciou a contratação de Paulinho nesta terça-feira, 31. O atacante estava no Atlético-MG, que é o provável destino de Gabriel Menino, que deu 'adeus' ao clube paulista nas redes sociais. O volante foi envolvido na negociação entre Palmeiras e Atlético, junto com Patrick, do sub-20.

O jogador postou um vídeo nas redes sociais, e relembrou sua trajetória no clube na legenda. "Chegou a hora de dizer adeus e de agradecer ao clube que foi minha casa nos últimos 8 anos".

"Com a camisa do Verdão, vivi meu sonho de menino no futebol e construí lembranças que serão impossíveis de esquecer. Gols importantes, títulos históricos, convocações pra Seleção, grandes amigos, uma torcida apaixonada", escreveu Menino.

"Não dá pra colocar todas as memórias em palavras, mas é certo que eu sempre vou guardar todos esses momentos no meu coração. Para a vida toda!", continuou o volante que foi revelado pelo clube.

"Saio com o coração cheio de gratidão por tudo o que vivemos e com a satisfação por ter feito parte de uma das gerações mais importantes na história do clube. Obrigado, Palmeiras, por me moldar como jogador e como homem. Eternamente Cria da Academia. Foi uma honra", concluiu.