João Fonseca vence a 2ª após o título do Next Gen Finals e avança às quartas em Camberra

Leve e com um sorriso de ponta a ponta no rosto, João Fonseca conquistou a sua segunda vitória consecutiva, após o título do Next Gen Finals, ao derrotar o croata Duje Ajdukovic por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 7/5, em 1h15min de partida válida pelas oitavas de final do Challenger 125 de Camberra, na Austrália. Na entrevista, brincou ao afirmar que jogou 'o seu melhor tênis no ano'.

"Foi um primeiro set incrível. Dá para falar que foi o melhor tênis que joguei esse ano, brincadeira (risos). O calor do Brasil é um pouco diferente, mais úmido. Aqui na Austrália você sente o sol te queimando, mas eu fiz um treinamento no Rio que tem me ajudado muito aqui. Espero continuar nessa sequência. E um feliz ano novo a todos", disse.

João Fonseca terá um grande desafio nas quartas de final, já que terá pela frente o francês Harold Mayot, 116º colocado do ranking da ATP. O brasileiro, que está em busca de sua melhor classificação na carreira, usa o torneio para se preparar para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada.

Assim como foi na estreia, João Fonseca foi dominante e arrasou o rival no primeiro set ao vencer por 6/1. O croata até venceu o game inicial, mas depois foi atropelado pelo brasileiro, que quebrou três serviços consecutivos do adversário para largar na frente do placar.

No segundo set, João Fonseca parecia que iria ganhar com extrema facilidade. Ele chegou a abrir 3/0 de vantagem, mas viu o adversário encostar e quase surpreender. No entanto, mostrou-se calmo e com novas três quebras de serviço, venceu a partida.

O duelo das quartas de final, contra o francês Harold Mayot, está previsto para ocorrer ainda nesta quarta-feira, às 23h30, pelo horário de Brasília.