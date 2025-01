Gabriel Jesus e Martinelli marcam, Arsenal vira sobre o Brentford e assume o 2º lugar do Inglês

O primeiro dia do ano foi marcado por gols brasileiros na Europa, importantes para definir o novo perseguidor do líder Liverpool no Campeonato Inglês. O Arsenal foi até a casa do Brentford e ganhou por 3 a 1. Gabriel Jesus e Martinelli deixaram sua marca no triunfo de virada que deixou a equipe a seis pontos do primeiro colocado, com um jogo a mais.

Com o resultado, o Arsenal alcançou os 39 pontos, ultrapassando o Nottingham Forest, com 37, e deixando o Chelsea um pouco mais afastado, com 35 após derrota na rodada. O Liverpool sobra, com 45.

O Arsenal entrou em campo na casa do Brentford disposto a aproveitar o bom momento para se consolidar como principal perseguidor do líder Liverpool, nadando de braçadas na classificação do Inglês.

E o começo do jogo foi jogando no campo ofensivo, pressionando. Ocorre que os donos da casa, empurrados pela torcida, estavam prontos para aproveitar uma possível falha dos visitantes para encaixar um bom contragolpe.

E foi justamente o que ocorreu logo aos 12 minutos. Odegaard saiu jogando errado pelo meio-campo, o Brentford recuperou a bola e armou ataque mortal. Damsgaard serviu Mbeumo, que SAE livrou do marcador e levou a torcida à loucura ao abrir o marcador. Logo depois, Raya quase leva o segundo em lance no qual ia falhando. Se recuperou o corte na linha.

O Arsenal não se intimidou com a pressão da torcida e aumentou ainda mais o sufoco. Marcando forte na entrada da área dos locais, chegou ao empate em lance brasileiro. Martinelli recuperou a bola em grande briga. Após bomba de fora da área e rebote, Gabriel Jesus mostrou faro de gol para igualar o marcador de cabeça.

O técnico Mikel Arteta trocou a comemoração por orientação. Ele se reuniu com os jogadores na beira do campo para armar o Arsenal para a virada antes do intervalo. Mas o 1 a 1 acabou permanecendo até o descanso.

A virada que ficou no quase na etapa inicial, veio logo aos quatro minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, o goleiro Flekken errou no corte e Merino anotou o segundo do Arsenal.

A equipe de Arteta voltou muito ofensiva do descanso e logo depois ampliou. O Brentford reclamou de falta não dada na área e Martinelli aproveitou, dominando e batendo forte. Quase amplia logo depois, mas Flekken salvou, de cabeça, fora da área.

Mesmo jogando mais na área do Arsenal após levar a virada, o Brentford não conseguiu superar o goleiro Raya. O Arsenal confirmou o bom resultado e agora se prepara para nova visita, desta vez contra o Brighton, no sábado.