Cruzeiro e Botafogo são destaques do primeiro dia de jogos da Copinha de 2025

O ano começou, e com ele, se aproxima um dos campeonatos mais tradicionais e charmosos do Brasil. Nesta quinta-feira será inaugurada a Copinha de 2025, e logo no primeiro dia, grandes jogos serão atrações na abertura da temporada do futebol nacional. Com seis partidas, Cruzeiro e Botafogo serão os primeiros "gigantes" a entrar em campo.

O torneio começa nesta quinta e a final acontece dia 25, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo. A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55ª edição da Copinha terá a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 sedes na primeira fase, classificando os dois melhores à fase de mata-mata decidida em jogo único. A etapa eliminatória da competição se inicia na 2ª fase, avança para a 3ª, até chegar nas oitavas de final. Em caso de empate, ao longo de todo o mata-mata, o confronto será decidido nos pênaltis.

Às 15h45, São Carlos e Imperatriz-MA fazem o primeiro confronto desta edição da Copa São Paulo, no estádio Prof. Luiz Augusto de Oliveira, em São Carlos, pelo Grupo 13. Uma hora depois, é a vez de outro paulista. No estádio Manoel Francisco Ferreira, em Bálsamo, o Mirassol recebe o Rio Branco-ES, pelo Grupo 4.

No fim da tarde, o Cruzeiro estreia na Copinha. Em São Carlos, no Grupo 13, o clube mineiro enfrenta o Real Brasília-DF, às 18h. Às 19h, o Criciúma joga contra o Capitão Poço-PA pelo Grupo 4.

A Votuporanguense é um clube que vive plena ascensão no cenário estadual, e nesta Copinha estará no Grupo 1. Na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, os donos da casa recebem o Floresta-CE, às 19h15. E fechando a quinta-feira de Copinha, o Botafogo, também do Grupo 1, encara o Fast Clube-AM, às 21h30.

Confira os jogos da quinta-feira:

15h45

São Carlos x Imperatriz-MA

16h45

Mirassol x Rio Branco-ES

18h

Cruzeiro x Real Brasília-DF

19h

Criciúma x Capitão Poço-PA

19h15

Votuporanguense x Floresta-CE

21h30

Botafogo x Fast Clube-AM