Djokovic amplia recorde a 20 vitórias seguidas contra Monfils e avança às quartas em Brisbane

Gael Monfils é o maior freguês da história de Novak Djokovic nas últimas duas décadas. E não conseguiu acabar com a sequência negativa recorde da modalidade nesta quinta-feira, chegando a 20 derrotas seguidas diante do ex-número 1 do mundo, o principal cabeça de chave do Torneio de Brisbane. Após apenas 1h14, o sérvio se garantiu nas quartas de final com um duplo 6/3 diante do francês.

Foi mais uma exibição consistente de Djokovic, que promete fazer uma temporada em alto estilo. O tenista vem confirmando suas palavras mostrando um bom condicionamento físico, esbanjando reflexo e mobilidade.

Apesar da freguesia, Monfils ficou perto da vitórias em algumas oportunidades, como no US Open de 2005, quando caiu no quinto set por 7/5, em Bercy em 2009, jogo decidido no tie-break do terceiro set, e em Dubai em 2020, quando desperdiçou três match points.

Nesta quinta-feira, em Brisbane, o jogo não foi muito diferente dos últimos encontros. Djokovic, excelente nos serviços e com enorme mobilidade, foi logo abrindo 4 a 1 com uma quebra. Bastou trocar pontos logo depois para fechar o primeiro set com 6 a 3.

Monfils vendeu caro a derrota, contudo, e proporcionou alguns lances mágicos. Chegou a arrancar aplausos do sérvio em uma linda troca de bolas no começo do segundo set, no qual finalizou o ponto batendo de costas. O público foi à loucura. Mas foi quebrado logo no terceiro game, ficando em desvantagem que seria decisiva.

O jogo terminou com nova quebra de serviço. O francês sacou forte com 15/40 e subiu à rede, mas mandou para fora. Recebeu os cumprimentos de Djokovic, e viu o sérvio ser ovacionado pelos australianos.

O rival de Djokovic será o norte-americano Reilly Openka, que vem jogando muito bem após superar um tumor benigno e uma lesão no punho que o afastaram das quadras por dois anos. Nesta quinta-feira, ele superou o italiano Matteo Arnaldi em sets diretos, com 7/6 (11/9) e 7/6 (7/4).

Outro tenista que celebrou uma grande vitória nas oitavas de final foi Giovanni Mpetshi Perricard. O francês bateu o quarto favorito em Brisbane, o norte-americano Frances Tiafoe, 18º do mundo, com 6/4 e 7/6 (7/4).