João Fonseca acumula oitava vitória consecutiva e vai à semifinal em Camberra

João Fonseca acumulou sua oitava vitória consecutiva na madrugada desta quinta-feira, em série construída em meio ao título do Next Gens. Desta vez, a vítima foi o francês Harold Mayot, superado pelo brasileiro de 18 anos por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, nas quartas de final do Challenger de Camberra, torneio preparatório para o Aberto da Austrália.

"Novamente estou me sentindo bem dentro de quadra. Comecei muito bem dentro do jogo. Sabia que seria um jogo muito difícil, contra um jogador muito bom. Foi um pouco tenso depois do segundo set, mas consegui me sair bem, me manter no jogo. Consegui virar, mantive a cabeça firme. Vou focar nos pontos positivos e não nos negativos", disse o carioca depois da partida.

O adversário de Fonseca na briga por uma vaga na final será o britânico Jacob Fearnley, que sofreu um pouco para passar pelo norte-americano Crhistopher Eubanks. O triunfo, de virada, foi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 7/6 (7/3).

Contra Mayot, o jovem brasileiro teve um primeiro set mais dominante, quebrando o saque do adversário no primeiro game e logo abrindo 2 a 0. Conseguiu nova quebra no quinto game e teve tranquilidade para fechar em 6/2. No segundo set, teve mais dificuldades e deixou o francês abrir 3/1, mas se recuperou sem perder mais nenhuma game e encerrou em 6/3.

Atual número 138 do ranking da ATP, João Fonseca tem como missão, após o torneio de Camberra, a disputa da fase qualificatória do Aberto da Austrália, que começa a ser disputada no dia 6 de janeiro, segunda-feira.