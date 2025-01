Sabalenka avança às quartas de Brisbane com autoridade e encara algoz de Azarenka

Aryna Sabalenka quer chegar à defesa do título do Aberto da Austrália daqui uns dias em grande estilo e vem fazendo um belo início de temporada. A belarussa teve seu primeiro desafio de peso na temporada nesta quinta-feira e passou com maestria, superando a casaque Yulia Putintseva, 15ª cabeça de chave, em sets diretos no WTA de Brisbane (7/6 (7/2) e 6/4), para se garantir nas quartas de final.

A líder do ranking necessitou de 1h51 para ganhar pela segunda vez no torneio disputado a nível WTA 500. E passou um susto no primeiro set quando foi quebrada e viu a oponente abrir 5 a 3. Putintseva sacou para fechar em 6 a 4, mas sequer teve um match point.

Após aproveitar o terceiro break point e igualar a partida em 5 a 5, Sabalenka resgatou o domínio da partida e levou a decisão ao tie-break, no qual fez cinco pontos seguidos e fechou em 7 a 2.

O segundo set foi menos complicado após sair logo quebrando o saque da rival. O break de vantagem acabou sendo decisivo para 6/4 e vitória diante de uma rival que aprontou bastante para as favoritas em 2024. Ela fechou o jogo em linda diagonal de esquerda.

Boas amigas, Sabalenka brincou sobre o que ouviu de Putintseva após o jogo. "Recebi um convite dela para sua festa de aniversário na próxima sexta-feira, mas depois da partida, ela disse: 'Você não vai ao meu aniversário!' Eu disse: 'Vou me certificar de trazer um bom presente para você, então você ficará bem comigo'", se divertiu.

Pelo caminho por vaga entre as quatro melhores, a belarussa vai enfrentar a checa Marie Bouzkova nesta sexta-feira. A rival desbancou a experiente Victoria Azarenka, dona de dois títulos em Brisbane (2009 e 2016), com duplo 6/4.

Outros duelos das quartas de final também foram decididos. A tunisiana Ons Jabeur fez 6/4, 1/6 e 6/4 sobre Elina Avanesyan, da Armênia, e pega a jovem sensação russa Mirra Andreeva, que anotou 6/3 e 6/0 sobre a checa Linda Noskova.