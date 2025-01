Raulzinho sofre 2ª lesão e rompe contrato com o Barcelona em acordo mútuo após 40 dias

Durou somente 40 dias a passagem do armador brasileiro Raul Neto, o Raulzinho, pelo poderoso Barcelona, da Espanha. Por causa de uma segunda lesão muscular no curto período na nova casa, clube e jogador optaram por rescisão amigável do contrato que iria até 30 de junho.

"O FC Barcelona destaca o profissionalismo e a excelente adaptação de Raul Neto durante a sua passagem pelo clube e deseja-lhe boa sorte no futuro, tanto a nível pessoal como profissional", anunciou o Barcelona ainda na quinta-feira, dia da rescisão.

Raulzinho não deu sorte em sua passagem pelo Barcelona. O armador brasileiro chegou ao clube no dia 24 de novembro sob enorme expectativa e com a missão de substituir Nico Laprovittola. Quatro dias depois, ele fez sua estreia, atuando por pouco mais de três minutos e anotando cinco pontos diante do arquirrivbal Real Madrid.

Mas acabou sofrendo o seu primeiro problema físico. Uma lesão no adutor da perna esquerda o tirou de ação por quatro semanas. Um mês depois, o camisa 23 voltou a ficar à disposição do técnico Joan Peñarroya e ganhou novos minutos de jogo, desta vez diante do Estrella Roja. Novamente dixou a quadra lesionado.

Como terá de se ausentar por mais três meses, o Barcelona optou pela rescisão amigável. O clube, contudo, dará todo o apio ao brasileiro, que fará parte da recuperação com os médicos do Gamper Sports City.

Para substituir o brasileiro em seu elenco, o Barcelona está contratando o também experiente Thomas Heurtel, ala de 35 anos que desembarcou na Espanha nesta sexta-feira.