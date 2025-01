Ponte Preta já tem sete reforços oficializados após 'suspense' na virada de ano

A Ponte Preta começou a oficializar os seus reforços para a disputa do Campeonato Paulista. No início da noite desta quinta-feira, três nomes foram confirmados: o goleiro Diogo Silva, o meia Serginho e o atacante Victor Andrade. Agora, o time campineiro anunciou mais quatro. São eles: o volante Rodrigo Souza, o lateral Artur, o zagueiro Saimon e o atacante Bruno Lopes.

A Ponte Preta já tem 15 reforços confirmados, mas resolveu fazer um suspense no fim de ano e esperou a virada, quando também encerrou os vínculos dos atletas com suas antigas equipes, para realizar os anúncios.

Rodrigo Souza é o perfil exato do que a Ponte Preta procurou para 2025. Jogadores experientes e com passagens por grandes clubes. Ele tem 37 anos e estava no São Bernardo. Já atuou também por Náutico, CRB, América-MG , Criciúma e Cruzeiro.

Artur, por sua vez, tem 30 anos e fez 14 jogos com a camisa do Água Santa no ano passado. O jogador, ex-Inter, tem duas passagens anteriores pela Ponte Preta. Ele acumula 95 jogos.

Com 33 anos, Saimon estava no CRB. Foram 46 jogos e dois gols marcados pelo clube alagoano. O jogador é cria do Grêmio e rodou por Figueirense, Mogi Mirim, Vila Nova e Londrina.

Por fim, Bruno Lopes, 29 anos, disputou a última Série B com a camisa do Amazonas. Fez 17 jogos e deu duas assistências. Jogou também por Maringá, Ituano, CRB e Oeste, além do Criciúma, clube que o revelou.

A Ponte Preta deve anunciar nas próximas horas os seus últimos oito reforços. O time campineiro já acertou com os laterais Maguinho e Pacheco, os volantes Lucas Cândido, Jhoony Lucas, Léo Oliveira e Dudu, o meia Pedro Vilhena e o atacante Jean Dias.