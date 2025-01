Algoz de Djokovic, Opelka vence Perricard e chega, em Brisbane, à sua primeira final desde 2022

Algoz de Novak Djokovic nas quartas de final, o norte-americano Reilly Opelka venceu o duelo de grandes sacadores contra o francês Giovanni Mpetshi Perricard e se classificou para a decisão do Torneio de Brisbane. É a primeira final de Opelka desde 2022.

"É ótimo estar de volta a uma decisão", afirmou Opelka após vencer Perricard por 2 a 0, parciais de 6/3 e 7/6 (7/4). Sem disputar uma temporada completa desde 2022, devido a um tumor benigno e uma lesão no punho que o afastaram das quadras, Opelka ocupa apenas a 293ª posição do ranking da ATP.

No duelo entre um tenista com 2,11 m (Opelka) e outro de 2,03 m, foram registrados 22 aces (12 do norte americano contra 10 do rival). Perricard, 31º do mundo e que havia conseguido 75 saques sem defesa nas três primeiras rodadas em Brisbane, ainda não havia sido quebrado nesta temporada.

O rival de Opelka pelo título será o checo Jiri Lehecka, 26º do ranking. Ele passou pelo atual campeão, o búlgaro Grigor Dimitrov, que abandonou após sentir uma lesão. Lehecka vencia por 6/4 e 4/4, contando também com um eficiente saque, quando a partida foi interrompida.

Ironicamente, Dimitrov havia avançado à semifinal após o australiano Jordan Thompson se machucar. O búlgaro vencia por 6/1 e 2/1 quando o local não resistiu às dores e abandonou.