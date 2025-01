Warriors e Lakers perdem, Cavaliers vencem mais uma e Thunder derruba Celtics na NBA

Dois dos principais times da Conferência Oeste da NBA, o Golden State Warriors e o Los Angeles Lakers foram derrotados na noite deste domingo. Já o Cleveland Cavaliers confirmou o favoritismo e o Oklahoma City Thunder contou com o apoio da torcida para derrubar o Boston Celtics.

Em casa, os Warriors sofreram a derrota mais dolorida da rodada. O time que dominou a NBA nos últimos anos foi superado pelo irregular Sacramento Kings, apenas o 11º colocado do Oeste, pelo placar de 129 a 99. Os visitantes buscaram a vitória apesar do desfalque de peso de De'Aaron Fox, principal jogador da equipe na temporada.

Sem ele, os Kings foram liderados por Malik Monk e Domantas Sabonis, responsáveis por um "double-double" cada. Monk anotou 26 pontos e 12 assistências, enquanto Sabonis anotou 22 pontos, 13 rebotes e sete assistências. Foi a quarta vitória consecutiva da equipe de Sacramento, que soma 17 vitórias e 19 derrotas.

Pelos Warriors, Stephen Curry foi o principal pontuador, com 26. E teve o apoio de Andrew Wiggins e seus 18 pontos. Dennis Schröder decepcionou a torcida ao contribuir com apenas três pontos nos 20 minutos em que esteve em quadra. O time de São Francisco ocupa o nono lugar da tabela, fora da zona de classificação direta aos playoffs, com 18 triunfos e 17 derrotas.

Também pela Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers não resistiu ao bom momento vivido pelo anfitrião Houston Rockets, que deixou a quadra com a vitória por 119 a 115. As boas atuações de Anthony Davis (30 pontos e 13 rebotes) e LeBron James (21 pontos, 13 rebotes e nove assistências) não foram suficientes para conter o ímpeto do jogo coletivo dos Rockets.

Jalen Green foi o cestinha da partida, com 33 pontos. Amen Thompson contribuiu com um "double-double" de 23 pontos e 16 rebotes. Fred VanVleet e Alperen Sengun anotaram 15 e 14 pontos, respectivamente. E os Rockets se consolidaram na vice-liderança, com 23 vitórias e 12 derrotas. Os Lakers aparecem em quinto, com retrospecto de 20/15.

Em casa, o Oklahoma City Thunder mostrou força ao conquistar sua 15ª vitória consecutiva, justamente sobre o Boston Celtics, vice-líder do Leste, por 105 a 92. Trata-se do recorde de triunfos seguidos da franquia na história da NBA. O Thunder não perde desde o dia 1º de dezembro - a derrota na final da NBA Cup, para o Milwaukee Bucks, não entra na conta da temporada regular da NBA.

Shai Gilgeous-Alexander foi o líder dos anfitriões, com seus 33 pontos e 11 rebotes. Do outro lado, os Celtics contaram com dois dígitos em dois fundamentos diferentes de Jayson Tatum: 26 pontos e 10 rebotes. Jaylen Brown ajudou com 21 pontos para os atuais campeões da NBA, que seguem em segundo lugar no Leste, com 26/10. O Thunder lidera o Oeste com folga, e a segunda melhor campanha do campeonato: 30 vitórias e apenas cinco derrotas.

No Leste, os Celtics só estão atrás do Cleveland Cavaliers, sensação da temporada. O líder da tabela e dono da melhor campanha da temporada superou o Charlotte Hornets por 115 a 105. A 10ª vitória seguida dos Cavaliers foi comandada por Darius Garland (25 pontos) e Jarrett Allen (19 pontos e 11 rebotes).

A equipe de Cleveland exibe 31 triunfos e quatro derrotas, enquanto os Hornets ocupam a penúltima colocação do Leste, com apenas sete vitórias e 27 revezes.

Confira os resultados da noite deste domingo:

Oklahoma City Thunder 105 x 92 Boston Celtics

Cleveland Cavaliers 115 x 105 Charlotte Hornets

Washington Wizards 98 x 110 New Orleans Pelicans

Orlando Magic 92 x 105 Utah Jazz

Houston Rockets 119 x 115 Los Angeles Lakers

Golden State Warriors 99 x 129 Sacramento Kings

Acompanhe os jogos desta segunda-feira:

Philadelphia 76ers x Phoenix Suns

Detroit Pistons x Portland Trail Blazers

Brooklyn Nets x Indiana Pacers

Toronto Raptors x Milwaukee Bucks

New York Knicks x Orlando Magic

Memphis Grizzlies x Dallas Mavericks

Minnesota Timberwolves x Los Angeles Clippers

Chicago Bulls x San Antonio Spurs

Sacramento Kings x Miami Heat