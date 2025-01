Red Bull Bragantino contrata nova dupla de ataque: Fernando e Lucas Barbosa

Buscando uma temporada sem sustos em 2025, o Red Bull Bragantino segue no mercado de transferências. Neste final de semana, o time de Bragança Paulista anunciou dois reforços para o setor ofensivo: os atacantes Fernando e Lucas Barbosa.

Com a chegada da dupla, o Bragantino já soma quatro reforços confirmados para 2025, incluindo o centroavante paraguaio Isidro Pitta, ex-Cuiabá, e a renovação do empréstimo do zagueiro Douglas Mendes.

Fernando, de 25 anos, foi contratado em definitivo pelo Bragantino e assinou contrato até o final de 2027. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, o atacante construiu uma sólida carreira internacional, com passagens por clubes como Shakhtar Donetsk (Ucrânia), Sporting (Portugal) e Red Bull Salzburg (Áustria), pelo qual disputou a Liga dos Campeões.

Nos últimos dois anos, Fernando participou de 27 partidas pelo time austríaco, onde marcou 12 gols e contribuiu com sete assistências. O jogador, que chegou ao Brasil em 2024 para tratar uma lesão no Centro de Performance e Desenvolvimento (CPD) em Atibaia, destacou a estrutura do clube como fator decisivo para sua escolha.

"Desde o primeiro dia, me senti em casa. A energia positiva do grupo e a estrutura incrível me motivaram a tomar essa decisão. Quero lutar muito em campo e ajudar o Red Bull Bragantino a alcançar grandes conquistas", afirmou Fernando.

Lucas Barbosa, de 23 anos, assinou contrato até dezembro de 2029, após uma temporada de destaque pelo Juventude. Em 2024, o atacante disputou 56 jogos, marcou 14 gols e foi o maior artilheiro do clube gaúcho nas últimas 15 temporadas.

Natural de Bebedouro (SP), Lucas começou sua carreira na base da Inter de Bebedouro, passando pelo Novorizontino e pelo Santos, onde teve experiências no Paulistão, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileiro. Após um empréstimo ao Coritiba, transferiu-se para o Juventude no início de 2024. "Escolher o Red Bull Bragantino foi fácil. É uma potência mundial com um projeto espetacular. Estou pronto para me dedicar ao máximo, com muita raça, gols e assistências, para ajudar a equipe em todas as competições", destacou Lucas.

O Red Bull Bragantino estreia na temporada no dia 16 de janeiro, enfrentando o Corinthians pelo Paulistão, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.