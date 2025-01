Aloísio parabeniza Fernanda Torres e provoca Palmeiras: 'Ganhou Mundial antes de uns times aí'

O mundo do futebol também está repercutindo a histórica premiação da atriz brasileira Fernanda Torres no Globo de Ouro, na noite deste domingo. E o ex-atacante Aloísio Chulapa, ídolo do São Paulo, aproveitou a oportunidade para dar os parabéns e ainda provocar o rival Palmeiras.

"Parabéns. [sic] Eu assistia Tapas e Beijos e Os Normais que ela fazia. É mais uma que ganha um prêmio mundial antes de uns times aí", escreveu em postagem pelo X o jogador, campeão mundial pelo São Paulo em 2005.

Fernanda Torres, conhecida por suas atuações em programas de comédia da TV Globo como Tapas e Beijos e Os Normais, entre outras produções, foi premiada pelo Globo de Ouro como Melhor Atriz Dramática por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

A vitória da brasileira é um indício de que ela também pode concorrer a uma estatueta do Oscar deste ano, que acontece em 5 de março. Os indicados ao prêmio nobre do cinema serão conhecidos em 17 de janeiro.

A polêmica em torno do título mundial do Palmeiras, por sua vez, divide opiniões e é motivo de brincadeiras entre torcedores. O time alviverde alega que a conquista da Copa Rio, em 1951, deve ser considerada como um Mundial. Os rivais discordam e a Fifa, apesar de já ter confirmado a afirmação dos palmeirenses anteriormente, hoje não considera a Copa Rio de 1951 um título mundial.