Milan busca virada incrível sobre a rival Inter e conquista a Supercopa da Itália

Internazionale e Milan protagonizaram um grande Derby della Madonnina nesta segunda-feira, valendo a primeira taça do ano. Em jogo cheio de alternativas, lances perigosos e gols, a equipe rossonera levou a melhor no Al-Awwal Park, em Riad, na Arábia Saudita, acabando com a hegemonia da rival ao buscar incrível virada de 3 a 2 após sair em desvantagem de dois gols.

Com a entrada de Rafael Leão e um segundo tempo impecável, os comandados de Sérgio Conceição chegaram à oitava taça da competição, se igualando ao time rival. A Juventus segue no topo, com nove conquistas.

Com o resultado, buscado aos 48 do segundo tempo, o Milan acaba com a hegemonia da Internazionale, que vinha de três títulos da Supercopa seguidos. Primeiro campeão, em 1988, o time rossonero finda um jejum que vinha desde 2016, quando bateu a Juventus nos pênaltis.

A decisão começou bastante igual e com as equipes buscando o ataque, expostas e demonstrando um jogo vistoso. A postura dos arquirrivais acabou agradando aos torcedores presentes no estádio de Riad, na Arábia Saudita, que viram boas oportunidades logo nos minutos iniciais.

Em grande temporada, Reijnders criou as duas boas chances do Milan no começo. Sem ângulo, mandou para fora e logo depois se livrou da marcação e bateu de esquerda, raspando. A resposta da Inter veio com Dimarco recebendo de Varela e mandando uma pancada, para milagre de Maignan.

Quando crescia na partida, a Inter perdeu uma peça importante em seu meio-campo. Çalhanoglu sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído com apenas 35 minutos. Mesmo assim, foi ao intervalo em vantagem.

Aos 46 minutos, no último lance da etapa, o astro Lautaro Martínez colocou a Internazionale em vantagem em gol de enorme velocidade e de inteligência da equipe. A cobrança rápida de lateral chegou para Mkhitaryan rolar para trás, nos pés de Taremi. O atacante serviu o camisa 10, que cortou dois marcadores e bateu no contrapé de Maignan.

O Milan queria buscar a igualdade rápido, mas levou duro golpe logo no começo da segunda etapa. Em mais uma jogada veloz começando do campo de defesa, De Vrij serviu Taremi, que bateu colocado da entrada da área logo aos 2 minutos.

De imediato, o técnico Sérgio Conceição chamou Rafael Leão. O português entrou e sofreu falta perigosa no primeiro lance. Theo Hernández bateu colocado, Sommer aceitou, e o Milan incendiou a decisão.

Em grande jogada individual, Rafael Leão passou por três marcadores e serviu Reijnders, na área. O atacante tinha tudo para empatar, mas acertou no rosto de Bastoni e a bola acabou indo para escanteio. O Milan cresceu muito e foi a vez de Sommer se redimir em cabeçada à queima roupa de Morata.

A Inter demorou a "entrar na etapa". Quando colocou a bola ao chão, chegou três vezes bem, com Dumfries e Lautaro Martínez finalizando para defesa de Maignan e com o brasileiro Carlos Augusto acertando a trave.

O Milan, contudo, jamais deixou de buscar a igualdade e o americano Pulisic deixou tudo igual após nova jogada iniciada por Rafael Leão e que teve assistência de Théo Hernandéz. O camisa 11 dominou e bateu de virada para empatar, por 2 a 2. Restavam 10 minutos e o título estava bastante indefinido.

Não dispostos à disputa de pênaltis, as equipes lutaram até o apito final. Dumfries saiu cara a cara e desperdiçou, parando em Maignan. O Milan comprovou a grande atuação na etapa final ao chegar à virada com Rafael Leão servindo Abraham, aos 48 minutos.