Filho de Robinho marca, Santos goleia Jaciobá-AL e garante vaga na segunda fase da Copinha

Os "Meninos da Vila" deram show nesta segunda-feira e estão classificados para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Na Arena Fonte Nova, em Araraquara, o Santos conquistou a vaga antecipada no Grupo 7 ao golear o Jaciobá-AL, por 7 a 1. Os destaques da vitória ficaram por conta de Juninho, filho do ex-atacante Robinho, e Kauan Pereira, autor de três gols.

O Santos teve amplo domínio no jogo, mas custou para furar a defesa adversária. O primeiro gol só foi sair aos 43 minutos do primeiro tempo, com Enzo Monteiro, de cabeça. No minuto seguinte, Gabriel Simples ampliou. No começo da segunda etapa, Kauan Pereira fez o terceiro. Aí que apareceu o outro personagem da partida. Aos oito minutos, Juninho entrou em campo na vaga de Gabriel Bontempo. O jovem é filho do ex-atacante Robinho, condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo a que foi condenado na Itália.

Juninho deu assistência para o quarto gol do Santos, o segundo de Kauan Pereira na partida e deixou sua marca, aos 31 minutos. Na comemoração, repetiu as pedaladas do pai. Kauan Pereira anotou o sexto, aos 34. Logo depois, Leandro marcou o gol de honra para o Jaciobá. Foi o primeiro gol da história do time alagoano na Copinha. Fechando a goleada, Enzo Monteiro marcou o sétimo, de pênalti.

Quem também conquistou a vaga antecipada para a 2ª fase foi o Guarani, que goleou a Francana por 5 a 0 e avançou pelo Grupo 5. Assim como o Água Santa, no Grupo 9, ao derrotar o Tupã, por 3 a 1. Já o Grupo 10 está definido, com as classificações de Fluminense e Linense, que agora jogam na terceira e última rodada para definirem a liderança. Enquanto no Grupo 12, o Juventude também se classificou de forma antecipada.

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA:

Comercial-SP 0 x 2 São José-RS

Bandeirante-SP 0 x 3 Botafogo-SP

Desportivo Brasil-SP 2 x 2 Hercílio Luz-SC

Tanabi-SP 3 x 2 Força e Luz-RN

Tupã-SP 1 x 3 Água Santa-SP

Francana-SP 0 x 5 Guarani-SP

Retrô-PE 1 x 1 Vitória-BA

Brasiliense-DF 1 x 2 CRB-AL

Dom Bosco-MT 0 x 0 Coritiba-PR

Operário-PR 2 x 1 Santa Cruz-PE

Tuna Luso-PA 1 x 2 Azuriz-PR

Comercial Tietê-SP 3 x 1 Operário-AC

Linense-SP 1 x 0 Inter de Limeira-SP

Ferroviária-SP 0 x 0 Tirol-CE

Nova Iguaçu-RJ 0 x 1 Atlético-MG

Osasco Audax-SP 1 x 0 Ferroviário-CE

Juventude-RS 3 x 1 América-RN

Coimbra-MG 0 x 5 Fluminense-RJ

Jaciobá-AL 1 x 7 Santos-SP

Oeste-SP 6 x 0 Náutico-RR