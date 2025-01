Ex-time de Felipão na China, Guangzhou FC fica inativo para 2025 por crise financeira

O Guangzhou FC, clube chinês, não irá participar das competições profissionais de futebol do país nesta temporada. A equipe não obteve a licença da Liga Chinesa de Futebol. O clube enfrenta grave crise financeira e não conseguiu quitar os débitos, mesmo com a arrecadação de fundos.

Desta maneira, o Guangzhou FC fica inativo para este ano de 2025. O clube emitiu uma nota sobre a situação e pediu desculpas aos torcedores. "Para ser admitido na liga profissional na nova temporada, o clube está trabalhando muito de diversas maneiras. No entanto, devido às pesadas dívidas históricas, os fundos angariados não foram suficientes para saldar a dívida e, em última análise, não conseguimos obter acesso, o que lamentamos profundamente", registrou o clube.

"Aqui, gostaríamos de expressar nossas mais sinceras desculpas a todas as pessoas de todas as esferas da vida que se preocupam e apoiam o Guangzhou Football Club, bem como aos fãs e amigos", prosseguiu a gestão do time chinês. "Ao mesmo tempo, obrigado a todos pela compreensão e tolerância. Não mudaremos nossa intenção original e faremos o nosso melhor para lidar com as consequências e apoiar o desenvolvimento do futebol chinês e do futebol de Guangdong e Guangzhou."

Vitorioso técnico no futebol brasileiro, Luiz Felipe Scolari dirigiu o Guangzhou entre 2015 e 2017. Pela equipe, Felipão conquistou três troféus da Superliga Chinesa (2015, 2016, 2017), um da Liga dos Campeões da Ásia (2015), um da Copa da China (2016) e dois da Supercopa da China (2016 e 2017).

Jogadores que se destacaram no futebol brasileiro também vestiram a camisa do Guangzhou FC, como Paulinho, Elkeson, Robinho, Anderson Talisca, Aloísio "Boi Bandido" e Ricardo Goulart.

O Guangzhou começou a declinar depois da saída da empresa Evergrande. A poderosa imobiliária decretou falência no início de 2024. A empresa já tinha perdido o controle do clube em 2021, com a pandemia de covid-19, após venda a um grupo de investidores. Nos últimos anos, o Guangzhou sobreviveu com muitas dificuldades.

"Afetado pela pandemia e outros motivos, o clube tem enfrentado enormes desafios de sobrevivência e operações, mas nos unimos para nos salvar e obter renda para alcançar um equilíbrio apertado. Nós agradecemos sinceramente aos atuais e ex-técnicos, jogadores e funcionários, e torcedores de todo o país e do mundo, bem como aos patrocinadores, clubes, amigos e a todos que se preocupam conosco", afirmou o clube.