Carille é apresentado no Vasco, trabalha na vinda de reforços e descarta Balbuena

O Vasco apresentou nesta terça-feira o técnico Fábio Carille de forma oficial como o novo treinador do clube. Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos no ano passado, o treinador tem o desafio de fazer o time carioca voltar a ser competitivo nesta temporada. Em seu primeiro discurso, ele elegeu as principais carências do elenco e comentou sobre os reforços.

"A busca é por um zagueiro e por jogadores que atacam a profundidade, atacantes de lado, com velocidade. O grupo tem por característica gostar da bola, buscar mais o jogo. Estamos buscando atletas que abram mais espaço, que levem a linha defensiva para trás", afirmou o treinador.

Cotado como um possível nome para reforçar o plantel, o zagueiro Balbuena, que atualmente defende o Dínamo de Moscou, foi descartado pelo treinador.

"Nós conversamos. Ele tem contrato em vigência e os russos não vão liberá-lo. Já adianto que não vai acontecer. Tenho conversado com o Pedrinho (presidente do clube) para qualificar mais esse grupo", afirmou o técnico.

O treinador comentou ainda que dois nomes estão na mira da diretoria para reforçar o setor defensivo: Pedro Henrique, do Red Bull Bragantino, e Maurício Lemos, do Atlético-MG.

"O Pedro foi um jogador que eu lancei no Corinthians em 2017 e não sei como está a sua situação. O Maurício também é um nome que a gente tem falado e estamos aguardando uma definição", disse.

O Vasco acertou quatro contratação para 2025 até agora: o goleiro Daniel Fuzato (Eibar), os zagueiros Lucas Oliveira (Cruzeiro) e Lucas Freitas (Juventude), além do meio-campista Tchê Tchê (Botafogo).