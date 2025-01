Noroeste contrata Cicinho, lateral-direito ex-Santos e Bahia para o Paulistão 2025

O Noroeste anunciou, nesta terça-feira, a contratação do lateral-direito Neuciano de Jesus Gusmão, conhecido como Cicinho, de 36 anos. Com passagens de destaque por Santos, Bahia, Ponte Preta e seis temporadas no Ludogorets Razgrad, da Bulgária, o jogador chega para reforçar a equipe de Bauru na disputa do Paulistão 2025.

Natural de Belém (PA) e com 1,68m de altura, Cicinho iniciou sua trajetória profissional no Remo e acumulou experiências por clubes como Juventude e Brasiliense antes de se destacar no Santos, onde disputou mais de 100 partidas. No Bahia, foi um dos primeiros reforços da gestão do Grupo City, somando 44 jogos até sua saída, em dezembro de 2024.

O atleta expressou entusiasmo ao integrar o elenco do Noroeste. "Estou muito feliz de estar aqui e disputar o Campeonato Paulista. A equipe vem contratando bons jogadores, e aceitei o convite de um profissional que foi fundamental na minha carreira, o Deda (coordenador técnico). Espero contribuir para que possamos alcançar nossos objetivos em 2025", afirmou.

O Noroeste já confirmou 24 jogadores para a competição estadual. Entre eles, dez atletas são remanescentes do elenco que conquistou o acesso à elite estadual, enquanto 14 foram contratados para a temporada.

O time paulista conta com os goleiros Fernando Henrique, Jeferson Romário e Felipe Alves, os zagueiros Maycon, Luizão, Carlinhos, Rodolfo Filemon e Renan Araújo, os laterais Felipe Rodrigues, Cicinho, Diego Maia e Maykon Jesus, os volantes Jonatas Paulista, Blade, Léo Costa e Dudu Miraíma, os meias Denner, Vitinho e Thiago Lopes e os atacantes Pedro Felipe, Deividi Buiú, Luiz Thiago, Carlão e Jenison.

A estreia do Noroeste no Paulistão será contra o Velo Clube, na quarta-feira (15), às 18h30, no estádio Benitão, em Rio Claro. Na segunda rodada, a equipe enfrentará o Palmeiras em uma partida histórica no Estádio Alfredo de Castilho, marcada para o dia 18, às 18h30. O duelo marca a reinauguração do estádio após obras de modernização e já contabiliza mais de 7 mil ingressos vendidos.