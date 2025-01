Rony recusa primeira proposta do Fluminense e dificulta saída do Palmeiras

Rony não sairá tão facilmente do Palmeiras. Seu desejo de permanecer e o alto salário que ganha impedem, no momento, que ele deixe o clube. O jogador foi sondado por Atlético-MG, Santos e Fluminense, que foi o único time a fazer uma proposta. O estafe do atacante, porém, decidiu recusar a oferta nesta terça-feira, como revelou o jornalista André Hernan e confirmou o Estadão.

O Palmeiras deseja negociar Rony e não tem colocado obstáculos para a saída do jogador, que perdeu a titularidade em 2024, passou a ser contestado e criticado por parte considerável da torcida. Até mesmo Abel Ferreira, que tanto defendeu o atleta, concorda que é saudável que o atacante de 29 anos busque um novo clube em 2025, dado o desgaste no time paulista.

O Fluminense, no momento, é o maior interessado no paraense de Magalhães Barata. A diretoria carioca se acertou com o Palmeiras e conversou com o empresário e pai do jogador, Hércules Júnior. Foi ele que recusou a proposta por entender que não é vantajosa financeiramente.

É provável que o Fluminense faça uma nova oferta pelo atacante, que se entendeu com o Palmeiras quanto aos valores de sua rescisão. Resta, portanto, encontrar um time que pague o que ele ganha na equipe paulista: R$ 1 milhão. O problema, no caso do Fluminense, é que nem Thiago Silva, ídolo histórico do clube carioca, recebe vencimentos tão vultosos.

O Atlético-MG também conversou com o Palmeiras e com o empresário de Rony na semana passada porque deseja um ponta com as características do jogador, embora ele não atue pelos lados desde 2022, quando virou centroavante nas mãos de Abel Ferreira, apesar de ter 1,66m. No entanto, não enviou proposta pelo jogador.

O desejo do Palmeiras é negociar em definitivo Rony. O clube topa um empréstimo sem pagar parte do salário ou envolvê-lo numa eventual troca. A diretoria até tentou colocá-lo na negociação por Paulinho, comprado por R$ 118 milhões. No entanto, o atacante não quis ir para Belo Horizonte. Para ter um desfecho positivo, o time paulista envolveu Gabriel Menino no acordo.

O clube faz uma pequena reformulação em seu elenco, busca um novo camisa 9 e tenta se livrar do atacante de 29 anos principalmente devido ao alto salário, de R$ 1 milhão. É este gordo vencimento justamente que atrapalha que o atleta seja negociado.

Sem o destino definido, Rony e todos os outros jogadores se reapresentaram na segunda-feira na Academia de Futebol. Seu contrato termina apenas no fim de 2026.