Romero renova com o Corinthians até o fim do ano: 'Ano de muitos desafios'

O Corinthians oficializou nesta quarta-feira a renovação de contrato com o atacante paraguaio Romero. O jogador permanece no clube paulista até o fim da temporada 2025.

Já inserido no grupo que está realizando a pré-temporada, ele disse ao site oficial da agremiação que está pronto para ajudar a equipe a ter uma temporada vitoriosa.

"Fico muito feliz por estender o meu contrato com o Corinthians. Todo mundo sabe o carinho que tenho pelo clube e tudo o que vivi aqui. Renovar esse vínculo é muito gratificante. Temos um ano de muitos desafios com o grupo. Tomara que a gente possa conquistar alguma coisa. Com certeza vamos lutar por isso", disse o atleta.

E Romero tem mesmo motivos para estar à vontade. Identificado com a torcida, ele ostenta a marca de maior artilheiro da Neo Química Arena com 38 gols. O paraguaio é também o estrangeiro que mais vezes vazou os adversários pelo Corinthians com 62 bolas na rede.

Com 324 partidas pela equipe paulista, o atacante de 32 anos conquistou as edições do Campeonato Brasileiro de 2015 e 2017. Ele também foi campeão paulista em 2017 e 2018.