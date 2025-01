James Rodríguez perde pênalti na Kings League e é ironizado por ídolo do São Paulo

Fora do São Paulo há seis meses, James Rodríguez permanece como uma piada para grande parte dos torcedores do clube. O baixo desempenho que o astro colombiano apresentou no time do Morumbi vinha se repetindo no Rayo Vallecano, equipe na qual está rescindindo contrato por não conseguir espaço para jogar. Agora, o novo motivo da zombaria é sua breve aparição na Kings League World Cup: o meia foi chamado a campo exclusivamente para cobrar um pênalti e acabou parando no goleiro.

A Colômbia enfrentava o Usbequistão pelas quartas de final do torneio nesta quarta-feira, e James Rodríguez comandava a equipe de seu país. À frente no placar por 3 a 0, a seleção colombiana acionou o "pênalti do presidente" - uma exclusividade deste campeonato que permite que a pessoa que gerencia o time bata uma penalidade. Nesta função, o meia chutou o pênalti, mas o goleiro Timur Golikov caiu para o lado certo e realizou a defesa.

O desperdício viralizou nas redes sociais e logo os são-paulinos começaram a tirar sarro de seu ex-jogador. Entre eles, Aloísio Chulapa, ídolo do clube, que compartilhou o vídeo em seu perfil pessoal no X (antigo Twitter) e escreveu, entre risos: "Não foi só no tricolor".

No São Paulo, James Rodríguez foi responsável por isolar um pênalti decisivo que causou a eliminação do time na Copa Sul-Americana de 2023. Nas quartas de final da competição, o clube caiu frente à LDU, derrotado por 5 a 4 nos pênaltis. Com medo de repetir o erro, meses depois, o meia pediu para não ser colocado como batedor na disputa de pênaltis entre São Paulo e Novorizontino pelas quartas de final do Campeonato Paulista. Mais uma vez, os são-paulinos foram eliminados.

Já em outro país, o jogador continua em má fase. Sem sair do banco, o colombiano é considerado uma "grande decepção" e está prestes a, pela segunda vez em seis meses, sair de um clube em maus lençóis. James Rodríguez deve rescindir em breve com o Rayo Vallecano e, de acordo com jornal argentino, está na mira do Boca Juniors.