Tiago Leifert fecha com SBT e vai narrar Liga dos Campeões e Copa Sul-Americana

Tiago Leifert foi anunciado como novo narrador do SBT. O ex-apresentador da Globo chega após a saída de Cleber Machado para a Record, pela qual vai narrar os campeonatos Paulista e Brasileiro em 2025. Leifert será responsável pelas narrações da Liga dos Campeões e da Copa Sul-Americana.

O novo contratado do SBT vai estrear em 21 de janeiro, na partida entre Benfica e Barcelona, válida pela sétima rodada da Liga dos Campeões, às 16h45 (de Brasília). "Nasci e cresci na TV aberta, e como todo brasileiro tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da Sul-Americana e da Liga dos Campeões ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós", comemora Tiago Leifert.

O time de esportes do SBT conta com Luiz Alano, Mauro Beting e Nadine Bastos, junto da equipe de reportagem. Desde a saída de Cleber Machado, Benjamin Back comanda o Arena SBT. Renata Saporito é apresentadora do SBT Sports.

Cleber Machado tinha contrato com o SBT até 2026, mas aceitou a proposta da Record. O SBT anunciou a saída do locutor em outubro. O fim da parceria chegou a ser antecipado, com o fim do contrato ainda em novembro, e a retirada de Cleber da transmissão da final da Copa Sul-Americana, entre Cruzeiro e Racing.

Leifert chega ao SBT com a maior parte do currículo feito na Globo. Foi pela emissora carioca que ele participou da cobertura de uma Olimpíada e três Copas do Mundo, além de apresentar, ao todo, 16 temporadas de realities shows. Curiosamente, ele não foi narrador na Globo, mas entre 2012 e 2020, fez a narração em português do Brasil para o Fifa (hoje EA Football).

Ele começou a carreira na Rede Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, em 2004, após ter se formado em Telejornalismo na Universidade de Miami. Dois anos depois, Leifert foi contratado pelo SporTV.

Em 2009, assumiu o Globo Esporte de São Paulo como apresentador e editor-chefe, promovendo mudanças em formatos que se estenderam a outras praças. Em 2010, criou a Central da Copa e se transformou em um nome nacional.

O apresentador assumiu o The Voice Brasil, da primeira à nona temporada. Em 2015, ele migrou para o entretenimento, com o The Voice Kids, o É de Casa e o Zero1, no qual falava de games e cultura pop.

Em 2017, Leifert passou a apresentar o Big Brother Brasil. Depois das edições históricas de 2020 e 2021, com recordes de audiência, faturamento e uma inserção no Guinness Book, o apresentador não renovou com a Globo e deixou a emissora após 15 anos.

Desde então, trabalhou como comentarista do Paulistão pelo YouTube e narrou a Copa do Brasil no Amazon Prime Vídeo, além da Copa do Mundo de 2022, no Globoplay e no SporTV 2. Ultimamente, Leifert se dedica a criar conteúdo nos seus próprios canais no YouTube (Canal TIAGOL e Canal do Laifinho).