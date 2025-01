Palmeiras, Santos e Fluminense defendem os 100% de aproveitamento na Copa São Paulo

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é um torneio desafiador, que não costuma perdoar erros. Com a terceira e última rodada da primeira fase já em andamento, tradicionais clubes do Brasil buscam vencer para manter os 100% de aproveitamento, enquanto outros lutam para seguir na competição.

Nesta quinta-feira, Palmeiras, Santos e Fluminense entram em campo para seguir com 100% de desempenho. Já o Atlético-MG chega pressionado, com chances de ser eliminado, veneno este que o Internacional já provou. Ao todo serão 24 partidas disputadas por todo o estado de São Paulo.

Já classificado, o Palmeiras, bicampeão em 2022 e 2023, tenta comprovar mais uma vez o porquê de ser um dos favoritos ao título da Copinha. Pelo Grupo 19, na Arena Barueri, o clube da capital encara o Oeste, às 17h. Com duas goleadas, por 9 a 0 e 5 a 0, o objetivo é seguir vencendo e convencendo. Do outro lado, o Oeste, com quatro pontos, precisa apenas de um empate para se garantir na próxima fase sem depender de outros resultados.

Classificados com uma rodada de antecedência no Grupo 10, em Lins, Fluminense e Linense medem forças na disputa pela liderança da chave. Tanto os cariocas, pentacampeões da Copinha, quanto os paulistas, conquistaram duas vitórias contra os outros adversários do grupo: Inter de Limeira e Coimbra-MG. A bola rola às 19h, no estádio Gilberto Siqueira Lopes.

No mesmo horário, é a vez de outras duas equipes tradicionais se enfrentarem. Na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Grupo 7, a Ferroviária recebe o Santos. Com seis pontos, o clube da Baixada, tricampeão do torneio, está classificado e mirando a primeira posição, enquanto os donos da casa, com quatro, ainda não estão garantidos no mata-mata.

Para o Atlético-MG a situação não está tão tranquila. Com a derrota para o Guarani na estreia e três pontos, uma derrota para a Francana significará a eliminação precoce do time que já foi tricampeão da Copinha, mas participa com a base da categoria sub-17. Valendo a permanência no torneio, a bola rola às 21h30, no estádio Lanchão.

A terceira e última rodada da 1ª fase será disputada até o próximo sábado (11). O torneio começou no dia 2 de janeiro e a final será disputada no dia 25, data do aniversário de 471 anos da cidade de São Paulo.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) confirmou que a Mercado Livre Arena Pacaembu voltará a ser palco da final do campeonato depois de alguns anos em reforma.

A 55ª edição da Copinha tem a mesma fórmula de disputa dos anos anteriores. Os 128 times estão divididos em 32 grupos na primeira fase, classificando os dois melhores à etapa de mata-mata. Da 2ª fase à final, os classificados serão decididos em jogo único e disputas de pênaltis em casos de empate.

Confira os jogos da quinta-feira:

Grupo 3 - Tanabi

12h45

Força e Luz-RN x Operário-PR

15h

Tanabi-SP x Santa Cruz

Grupo 6 - Brodowski

13h

Botafogo-SP x Tuna Luso-PA

15h15

Bandeirante-SP x Azuriz-PR

Grupo 8 - Cravinhos

13h

São José-RS x Retrô-PE

15h15

Comercial-SP x Vitória

Grupo 9 - Tupã

13h

Água Santa x Brasiliense

15h15

Tupã-SP x CRB-AL

Grupo 12 - Tietê

13h

Operário-MS x Juventude

15h15

Comercial Tietê-SP x América-RN

Grupo 15 - Porto Feliz

13h

Hercílio Luz-SC x Dom Bosco-MT

15h15

Desportivo Brasil-SP x Coritiba

Grupo 7 - Araraquara

16h45

Tirol-CE x Jaciobá-AL

19h

Ferroviária x Santos

Grupo 10 - Lins

16h45

Inter de Limeira x Coimbra-MG

19h

Linense-SP x Fluminense

Grupo 5 - Franca

19h15

Guarani x Nova Iguaçu-RJ

21h30

Francana x Atlético-MG

Grupo 16 - Capivari

14h45

Capivariano x Madureira-RJ

17h

Bahia x Sergipe

Grupo 17 - Osasco

18h45

Ferroviário-CE x Mazagão-AP

21h

Audax-SP x Athletico-PR

Grupo 19 - Barueri

14h45

Náutico-RR x Santa Cruz-AC

17h

Oeste-SP x Palmeiras