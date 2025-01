Bia Haddad vence e avança à final de duplas do Torneio de Adelaide

A brasileira Beatriz Haddad Maia vai disputar sua primeira final da temporada na noite desta quinta-feira. Ela e a alemã Laura Siegemund avançaram à decisão de duplas do Torneio de Adelaide, preparatório para o Aberto da Austrália. A final deve começar por volta das 22h30 (horário de Brasília).

Bia e Laura avançaram à decisão ao vencerem a casaque Anna Danilina e a russa Irina Khromacheva pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 10/7. Na final, brasileira e alemã vão enfrentar a chinesa Hanyu Guo e a russa Alexandra Panova, que derrubaram as favoritas Katerina Siniakova, da República Checa, e a local Ellen Perez.

Bia e a tenista da Alemanha vão disputar juntas a segunda final no circuito, ainda em busca do primeiro título da dupla. No ano passado, elas fora vice-campeãs do WTA 1000 de Indian Wells, nos Estados Unidos.

O bom desempenho nas duplas em Adelaide contrasta com a performance da brasileira em simples. Bia ainda busca sua primeira vitória individual na temporada. Ela perdeu as três partidas que disputou até agora, sendo duas na United Cup (uma delas justamente para Laura) e uma na estreia na chave de simples em Adelaide.

A tenista número 1 do Brasil e 16ª do mundo entrará diretamente na chave principal do Aberto da Austrália, que começará na noite de sábado, pelo horário brasileiro. Na sua estreia, ela terá pela frente a argentina Julia Riera (147ª). Elas nunca se enfrentaram no circuito em simples, somente nas duplas, na última edição da Billie Jean King Cup - Bia e Carolina Meligeni venceram por 2 a 0.