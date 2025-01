Bentancur diz estar bem após desmaiar em campo em jogo do Tottenham

O meio-campista uruguaio Rodrigo Bentancur tranquilizou a torcida do Tottenham poucas horas após dar um susto nos seus companheiros de time. O jogador de 27 anos desmaiou em campo durante a partida contra o Liverpool, na quarta-feira, pela ida da semifinal da Copa da Liga Inglesa.

Pelas redes sociais, o uruguaio disse estar bem. "Tudo bem, pessoal! Obrigado pelas mensagens!!!", declarou o jogador, em mensagem replicada pelo perfil do Tottenham nas redes sociais.

Bentancur caiu na área após a cobrança de um escanteio no ataque do Tottenham. Ele sofreu a queda sozinho, sem nenhum contato com outros jogadores do seu time ou dos rivais, ao tentar dar uma cabeçada na bola, sem sucesso. O uruguaio acabou indo de cabeça no gramado e não levantou.

Uma equipe médica entrou em campo para atender o jogador, deitado de bruços no chão. Bentancur precisou deixar o gramado de maca, assustando jogadores, comissões técnicas e torcedores de ambos os lados. A direção do Tottenham não revelou o motivo do desmaio e nem maiores informações clínicas.