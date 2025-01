Marta frustra Corinthians e anuncia renovação com Orlando Pride até 2026

Desejada pelo Corinthians, a meio-campista Marta frustrou os planos da equipe do Parque São Jorge e permanecerá no Orlando Pride, clube que defende desde 2017, por mais dois anos. O anúncio da renovação do vínculo com a atleta brasileira de 38 anos foi feito nesta quinta-feira pela equipe dos Estados Unidos.

"Este é um time onde todos trabalham uns pelos outros, onde todos acreditam uns nos outros, e estou muito animada para continuar esta jornada com este clube. No ano passado, provamos que todos estavam errados e fizemos algo tão especial, como um time, e é por isso que estou tão feliz por ter a oportunidade de assinar por mais dois anos", comentou Marta, eleita pela Fifa a melhor jogadora do mundo em seis oportunidades.

"Pessoalmente, também significa muito para mim, que chegarei a dez temporadas como jogadora do Orlando Pride, um número especial, pois usei a camisa número 10 a maior parte da minha carreira", disse a jogadora. "Como já disse muitas vezes, adoro morar em Orlando, adoro a comunidade e adoro a maneira como as pessoas abraçam e aproveitam o futebol do Orlando Pride. Mal posso esperar para a temporada começar", disse a atleta eleita seis vezes pela Fifa a melhor do mundo.

O Corinthians tentava desde setembro do ano passado a contratação da principal jogadora de futebol feminino da história do país. Apesar de a atleta ter expressado vontade de retornar ao Brasil, as conversas esbarraram no alto salário que ela recebe no clube norte-americano. Sua última passagem pelo país foi em 2011, quando deixou o Santos.

Desde que chegou ao clube da Flórida, Marta fez 128 jogos, 42 gols e 19 assistências. No ano passado, como capitã e destaque da equipe, levantou os troféus da NWSL Shield, oferecido ao time mais regular da temporada, e do NWSL Championship, a liga nacional de futebol feminino dos Estados Unidos, conquistado pela primeira vez pelo Orlando Pride.

"Vindo da temporada de maior sucesso na história do nosso clube e, pessoalmente, uma das melhores de sua carreira profissional, recontratar Marta foi uma prioridade", disse a vice-presidente de operações esportivas e diretora esportiva do Orlando Pride, Haley Carter. "O impacto que ela causou em nossa equipe, no vestiário e na comunidade é evidente, por meio de sua incrível habilidade como jogadora e pelo estilo de liderança altruísta e exemplar. Estamos entusiasmados pela permanência dela."