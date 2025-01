Alpine anuncia Franco Colapinto como piloto reserva para a temporada da Fórmula 1

A Alpine confirmou nesta quinta-feira a contratação do argentino Franco Colapinto como piloto reserva da equipe para a temporada 2025 da Fórmula 1. Os titulares da escuderia são o francês Pierre Gasly e o australiano Jack Doohan. Colapinto será piloto de testes junto com o estoniano Paul Aron e com o japonês Ryo Hirakawa. O argentino fechou acerto multianual com a Alpine.

A escuderia francesa chegou a um acordo com a Williams para contratar Franco Colapinto. O piloto começou a emergir na Fórmula 1 no ano passado. Agora em 2025, o sul-americano deverá participar de alguns treinos livres pela nova equipe.

"Estou muito animado com a oportunidade de entrar para a Alpine. Antes de mais nada, quero agradecer à Williams por todo o apoio que me deu desde o momento em que entrei na Academia até a última corrida em Abu Dhabi. Eles transformaram meu sonho de correr na Fórmula 1 em realidade, e eu sempre serei grato por isso. Agora, chegou a hora de um novo capítulo, e assumir esse desafio com a Alpine é realmente uma honra. Agradeço imensamente a Luca (de Meo), Flavio (Briatore) e Oliver (Oakes) por acreditarem em mim e me receberem de braços abertos na equipe", celebrou Colapinto.

"Mal posso esperar para começar e ver aonde essa jornada nos levará. Além disso, agradeço imensamente a todos os meus patrocinadores e parceiros que me apoiaram durante os desafios da temporada de 2024. Seu apoio tornou tudo isso possível e aos meus incríveis fãs na Argentina: 'Muchas gracias!'. Sua paixão e incentivo significam o mundo para mim. Vamos buscar coisas ainda maiores em 2025 e além", completou.

O piloto estava na Fórmula 2 em 2024 quando foi chamado pela Williams para disputar a F-1. Ele assumiu na ocasião a vaga deixada por Logan Sargeant. Franco Colapinto realizou nove corridas na temporada passada na principal categoria do automobilismo mundial.