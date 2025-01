Diretoria do Fluminense anuncia a contratação do lateral-esquerdo Renê

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Renê, de 32 anos. O atleta assinou um vínculo de dois anos e chega para ocupar a vaga deixada por Diogo Barbosa, que deixou o futebol carioca para atuar no Fortaleza.

Renê não acertou a sua permanência no Internacional e estava livre no mercado. O atleta chegou a receber outras propostas, mas preferiu acertar seu retorno ao Rio de Janeiro (antes, ele havia defendido o rival Flamengo).

Em entrevista ao site oficial do clube carioca, o jogador manifestou o seu contentamento em jogar no Fluminense, que este ano vai disputar o Mundial de Clubes.

"Estou feliz e motivado. O Fluminense é um grande clube e tem campeonatos muito difíceis pela frente. Já estou me ambientando e fui muito bem recebido. Agradeço a todos e espero ser muito feliz aqui com essa camisa tão pesada", afirmou o jogador.

Renê teve o seu nome aprovado pelo treinador Mano Menezes, com quem trabalhou no Internacional. O atleta disse conhecer o estilo do comandante prometeu muita dedicação em seu novo ciclo na carreira.

"Podem esperar de mim muita garra e luta dentro de campo e coragem para jogar. Isso foi o que me trouxe até aqui. Espero aplicar tudo isso aqui, ser campeão e deixar a torcida feliz", disse o atleta.