Após debandada de atacantes, Guarani se aproxima de Samuel, ex-Vitória

O Guarani continua buscando reforçar o seu setor ofensivo após perder dois de seus principais atacantes: Bruno Mendes, um dos principais goleadores do clube no século, e Caio Dantas, artilheiro da Série B. Com isso, a equipe bugrina acabou fazendo uma consulta por Samuel, ex-Vitória, que esteve nas últimas três temporadas no Japão.

Samuel não foi aproveitado em 2024 pelo Oita Trinita e pediu para retornar ao Brasil. O Guarani passou a ser uma opção, mas a negociação ainda está na fase inicial. O atleta foi revelado pelo Vitória e deixou o clube em 2021.

Pela equipe baiana, foram 51 jogos no time profissional e dez gols marcados. Além de Samuel, o Guarani está praticamente acertado com Renan Bernabé, do Figueirense. A comissão técnica, encabeçada por Maurício Souza, vem indicando que poderá utilizar alguns jogadores que se destacaram na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O Guarani tem um total de 12 reforços confirmados para 2025. São eles: os goleiros Gabriel Mesquita e Emerson Júnior, os zagueiros Allan Santos e Jhonatan Silva, os volantes Giva, Daniel Henrique, Mateus Sarará e Nathan Camargo, os meias Caio Mello e Isaque, além dos atacantes João Victor e Matheus Régis.

A estreia do Guarani no Paulistão acontecerá no dia 15 de janeiro, às 19h30, diante do Botafogo, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time bugrino está no Grupo B, ao lado de Red Bull Bragantino, Portuguesa e Santos.