Bia Haddad e alemã perdem na final e ficam com o vice no Torneio de Adelaide

Não deu para Beatriz Haddad Maia chegar ao bicampeonato de duplas no Torneio de Adelaide na madrugada desta sexta-feira. A brasileira e a alemã Laura Siegemund foram superadas pela chinesa Hanyu Guo e pela russa Alexandra Panova por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4. A competição, de nível WTA 500, é preparatória para o Aberto da Austrália, que começa na noite deste sábado, pelo horário de Brasília.

Bia defendia o título conquistado no ano passado, jogando ao lado da americana Taylor Townsend. Desta vez, o troféu escapou, na segunda final disputada com Laura, com quem voltará a jogar no Aberto da Austrália, a partir da semana que vem.

Bia e Laura vinham embaladas na competição, com uma boa vitória sobre a casaque Anna Danilina e a russa Irina Khromacheva na semifinal. A dupla havia eliminado uma das favoritas nas quartas de final.

Paulista de 28 anos, Bia tem sete títulos profissionais de duplas e disputou, nesta edição, a 11ª final no circuito. Jogando ao lado de Laura, de 36 anos, a brasileira foi finalista do WTA 1000 de Indian Wells em 2023 e chegou às quartas no US Open e em Pequim no ano passado.

Agora, Bia aguarda a definição de data e horário para sua estreia no Aberto da Austrália. A sua adversária será a argentina Julia Riera, número 147 no ranking mundial.