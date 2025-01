Ex-número 1 do mundo aposta em vitória de Fonseca sobre Rublev e prevê brasileiro no Top 5

O brasileiro João Fonseca tem uma tarefa complicada na primeira rodada do Aberto da Austrália. O jovem tenista vai enfrentar o russo Andrey Rublev, atual número 9 do mundo. Apesar disso, há especialistas e ex-tenistas apontando o brasileiro de 18 anos como favorito na partida, ainda sem data definida.

Um deles é o americano Andy Roddick, ex-número um do mundo e campeão do US Open. Aposentado desde 2012, ele confia em uma vitória do brasileiro na primeira rodada do primeiro Grand Slam da temporada.

"Amo o Rublev, tiro o chapéu para ele, tem sido um monstro há um tempo. Tem pessoas aleatórias me mandando mensagens sobre Fonseca. Pessoas que não são muito fãs de tênis. Ele é um cara que você espera ter um número 5 do lado do nome dele em um Grand Slam nos próximos dois ou três anos", disse Roddick, no Served Podcast.

Na última quarta-feira, o norte-americano já tinha feito muitos elogios ao jovem tenista brasileiro. "Eu quero dizer que (João) Fonseca, que ganhou o Next Gen Finals, aquele garoto é malvadão. Ele vai ser um problema para muitas pessoas no circuito", afirmou Roddick.

No site Tennis.com, que é uma das referências da modalidade, quatro de dez editores opinaram que João Fonseca pode ser a principal surpresa da chave masculina nas duas primeiras rodadas do Aberto da Austrália.

Fonseca fará sua estreia numa chave principal de um Grand Slam como profissional. Ele conseguiu a vaga após fazer grande campanha no qualifying, derrotando três adversários.