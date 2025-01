Turco do tiro esportivo que viralizou na Olimpíada cobra R$ 187 mil para dar entrevista

Medalhista de prata no tiro esportivo por equipes nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, o turco Yusuf Dikec viralizou nas redes por conta de sua atuação durante a competição: sem equipamentos arrojados, atirou com uma postura relaxada e considerada simples quando comparada a dos demais atletas da modalidade. Meses depois dos Jogos, o turco adotou um comportamento que foge do visto no torneio. Agora, para conversar com o esportista, a imprensa precisa pagar R$ 187 mil.

A informação foi trazida pelo jornal francês L'Équipe. Ao tentar entrevistar o atirador, o veículo se deparou com uma lista de exigências trazida pelo seu advogado, Mehmet Ali Akgül, além do preço de 1 milhão de liras turcas. A prática de pagar por entrevistas não é usual no jornalismo.

Convertido, o valor atinge quase os 30 mil euros, o que equivale a, aproximadamente, R$ 187 mil. O advogado determina ainda que o texto escrito deve passar por ele antes de ser publicado e que todas as fotos tiradas no encontro serão de propriedade do atleta. "Yusuf não é artista, não tem interesse em dar entrevistas", afirma.

O jornal francês tentou contatar diretamente Dikec, mas não obteve resposta. Segundo o representante judicial do medalhista olímpico, isso se deve ao fato de o atirador já estar concentrado em sua preparação para os próximos Jogos, que acontecerão em Los Angeles-2028. Por essa razão, a reportagem não informa se o próprio atleta está ciente das determinações de seu advogado.

Aos 51 anos, Yusuf Dikec conquistou sua primeira medalha olímpica em Paris. O turco, que é militar aposentado, estava participando de sua quinta edição de Jogos Olímpicos. A prata, conquistada em conjunto com Sevval Ilayda Tarhan, entrou para a história do país como a primeira alcançada pela Turquia no tiro esportivo.