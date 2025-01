CAS agenda para abril audiência para julgar caso de doping de Sinner

Tenista número 1 do mundo e favorito ao título do Aberto da Austrália, o italiano Jannik Sinner já sabe quando terá que se apresentar à Corte Arbitral do Esporte (CAS) para uma audiência relativa ao seu caso de doping. Nesta sexta-feira, o tribunal anunciou que o compromisso está marcado para os dias 16 e 17 de abril.

A audiência será presencial e fechada, na sede da CAS, na cidade suíça de Lausanne. A corte pode banir Sinner por até dois anos pelo teste positivo em exame antidoping realizado em março do ano passado. O risco de uma punição dura vem causando tensão na equipe do tenista nos últimos meses.

O encontro, portanto, deve definir o futuro do italiano no circuito profissional. O líder do ranking testou positivo para um esteroide anabolizante. Na ocasião, o italiano se defendeu ao afirmar que a presença da substância proibida em seu organismo não era intencional. E disse que o esteroide estaria num spray que seu fisioterapeuta usou para tratar um ferimento no mesmo dedo. A substância teria entrado em contato com o corpo do tenista numa sessão de massagem.

O caso positivo gerou forte comoção no mundo do tênis, principalmente porque o resultado do teste só foi divulgado em setembro, pouco antes de o italiano se sagrar campeão do US Open. O caso havia sido mantido confidencial porque Sinner obtivera sucesso ao apresentar a sua defesa.

O teste positivo foi flagrado pela Agência Internacional para a Integridade do Tênis, que aceitou a defesa do italiano, de que a contaminação foi acidental, e não aplicou nenhuma suspensão. A Agência Mundial Antidoping (Wada, na sigla em inglês) discordou do veredicto e resolveu apelar à CAS, que tomará a decisão final sobre o caso.