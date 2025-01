Campeão olímpico, Gary Hall Jr. perde todas as suas medalhas em incêndio na Califórnia

Cinco vezes campeão olímpico e dono de outras cinco medalhas entre as Olimpíadas de 1996 e 2004, o nadador norte-americano Gary Hall Jr. relatou ter perdido todas as suas medalhas com os incêndios que devastam a região de Los Angeles, Estados Unidos, nos últimos dias.

"As medalhas estavam num armário do meu quarto, a 21 metros de distância, e não tive tempo de ir buscá-las", contou Hall Jr. à CNN. Segundo ele, a rapidez com que o fogo avançou em direção à sua casa foi surpreendente.

"Achei que tinha mais tempo. Eu vi o fogo descendo a colina e sabia que precisava sair dali. Abri a traseira do meu SUV, carreguei um quadro, mais um objeto. Quando voltei correndo, brasas quentes choviam do céu. Eu sabia naquele momento que simplesmente não tinha muito tempo", disse.

"Pude ver as brasas atingindo os telhados das casas ao meu redor e tomei aquela decisão: é hora de ir. Não foi fácil deixar isso para trás. Trabalhei a vida inteira para conseguir isso e as memórias permanecem, mas a lembrança se foi", afirmou ainda ele, que é filho do também nadador Gary Hall Sr., três vezes medalhista em Jogos Olímpicos.

Dez pessoas já foram mortas e mais de 180 mil foram desabrigadas desde o início dos incêndios próximo a Los Angeles, nesta semana. Diversas personalidades do esporte que residem na região têm relatado as dificuldades enfrentadas com a tragédia, que tem proporções nunca antes vistas nesta área. Jogos da NBA, NHL e NFL já foram adiados ou transferidos de local por conta deste problema.