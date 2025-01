Lula faz Pix para 'vaquinha' da Neo Química Arena e desmente que Pix será taxado

Depois de ex-ídolos, apresentadores e músicos, foi a fez do presidente Lula (PT) fazer um Pix para a "vaquinha" da Gaviões da Fiel para pagar a dívida do Corinthians com a Caixa Econômica Federal pela Neo Química Arena. O chefe do Executivo doou R$ 1.013 e aproveitou a divulgação do ato para desmentir que o Pix será taxado pelo governo federal.

"Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete, nunca utilizei a camisa do Corinthians (aqui). Mas hoje eu coloquei porque vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. Por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras desde ontem em todas as redes sociais dizendo que o governo vai taxar o Pix. Eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar lavagem de dinheiro", disse em vídeo publicado nas redes sociais.

No post, Lula fala enquanto a primeira-dama Janja faz a operação e mostra a tela do computador e do celular, com o comprovante da doação. "Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, no governo, e nós não vamos taxar", reiterou o presidente.

Após um início animador, a campanha de doação da Gaviões da Fiel perdeu força nas últimas semanas do ano passado. A meta é arrecadar R$ 700 milhões, valor devido pelo clube à Caixa Econômica Federal pela construção do estádio em Itaquera. Os R$ 34,9 milhões já arrecadados representam 4,98% do total.