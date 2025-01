Ferreirinha 'ganha' camisa com número de titular no São Paulo: 'Responsabilidade imensa'

O fim do treino do São Paulo desta sexta-feira, que faz parte da pré-temporada que vem sendo realizada em Orlando, nos Estados Unidos, reservou uma surpresa para o jogador Ferreirinha. O atleta, que usava a camisa 47, agora vai entrar em campo vestindo o número 11. Ele recebeu a novidade por meio de um vídeo mostrado por um celular.

"Vou ver o que vocês têm para mim. Camisa nova? Pô que isso hein. Só agradecer mesmo à diretoria e a todos do São Paulo pela confiança que estão depositando em mim. Sou o novo camisa 11 do clube. Uma responsabilidade imensa vestir essa camisa e representar esse número. Agora fica um pouco maior né", afirmou o atacante.

Ao ser indagado se a escolha da nova numeração já era esperada, Ferreirinha fez questão de demonstrar surpresa com o fato. "Não, eu não sabia. Estou surpreso mesmo. Mas a alegria é imensa por aqui", completou o atleta.

O antigo dono da camisa 11 não está mais no clube. Rodrigo Nestor deixou o "posto vago" ao acertar a transferência para o Bahia. Um dos jogadores preferidos do técnico argentino Nestor Zubeldía, Ferreirinha espera fazer uma temporada de destaque com o time do Morumbi.

Diante da expectativa para a temporada 2025, Ferreirinha se mostrou otimista. Ele comentou ainda sobre a chance de poder atuar ao lado de Oscar, a grande contratação do clube até aqui. "É um jogador de nível mundial e que vem para ajudar a todos nós. A escolha que o Zubeldía fizer, a gente vai acatar", disse.

Nesta pré-temporada que o clube vem realizando nos Estados Unidos, o São Paulo vai disputar dois confrontos na FC Series, torneio que reúne também times nacionais como o Cruzeiro, Flamengo e Atlético-MG. O primeiro jogo desta programação vai ser justamente contra o badalado e reformulado time comandado pelo técnico Fernando Diniz. O encontro está marcado para o dia 15 de janeiro.

O treinador são-paulino vem aproveitando esse trabalho para preparar o time e ajustar principalmente o setor ofensivo. O segundo confronto da equipe paulista nos Estados Unidos acontece quatro dias depois e o adversário vai ser o Flamengo.